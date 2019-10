Как умирают вейперы

/Здоровье/

Легкие вейперов, пострадавших от загадочной болезни, выглядят как поврежденные горчичным газом, заявляют американские врачи, исследовавшие ткани пациентов. Тем временем зарегистрировано уже более 1000 случаев заболевания, в том числе 18 смертей, но его причины пока не установлены.

Число случаев неизвестной болезни вейперов перевалило за тысячу, умерли уже 18 человек, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). При этом не похоже, чтобы вспышка болезни шла на спад или хотя бы достигла своего пика.

Только за последнюю неделю стало известно о 275 пациентах — как столкнувшихся с симптомами впервые, так и тех, кто уже какое-то время страдал от симптомов, но обратился к врачам только сейчас.

«Учитывая все новые и новые случаи опасного для жизни заболевания, мы рекомендуем воздержаться от использования электронных сигарет и испарителей, особенно с жидкостями, содержащих тетрагидроканнабинол, активное вещество марихуаны», — говорит Анна Шушат, главный заместитель директора CDC.

Наиболее распространенными симптомами заболевания стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса. Часть случаев оказалась связана с употреблением каннабиоида тетрагидроканнабинола, но в итоге ни с какими конкретными компонентами жидкостей или испарителями заболевание связать не удалось.

Бронхоскопия позволила установить, что заболевание — не инфекционное. Рентгенограммы показали затемнение в нижней части легких, компьютерная томография — снижение воздушности легочных альвеол.

Специализированное лечение подобрать не удалось из-за неизвестной причины болезни.

У некоторых пострадавших симптомы прошли сами собой. Многим понадобилась медицинская помощь и искусственная вентиляция легких.

«Кандидатом» в вещества, вызвавшие симптомы заболевания стал ацетат витамина E, который содержится в некоторых компонентах, использующихся для сгущения жидкостей. Врачи предположили, что пациенты пострадали от липоидной пневмонии, которая возникает, когда в легкие попадает жир. Однако картина была не слишком типичной для этого заболевания. Обычно присутствие масел в легких хорошо визуализируется и выглядит на рентгене как воспаленная по краям лужица, говорят исследователи. У пациентов же ничего подобного не обнаружилось.

«Если связанное с вейпингом поражение легких — это форма липоидной пневмонии, то это что-то новое, — отмечают врачи. — Здесь воспаление легких не ограничивается конкретной областью и продолжается довольно долго».

Теперь же специалисты из клиники Мэйо изучили образцы тканей легких 17 человек, пострадавших от болезни. В двух случаях материал был получен от трупов.

Ткани выглядели так, словно подверглись воздействию горчичного газа или аналогичного химического оружия, пишут ученые в коротком отчете в журнале The New England Journal of Medicine.

«Во всех случаях гистопатологические данные показали острое поражение легких, включая острый фибринозный пневмонит, диффузное альвеолярное повреждение или пневмонию», — отмечают исследователи.

«Честно говоря, это выглядит так, будто где-то на производстве произошла авария, разлились токсичные химикаты и эти люди подверглись воздействию паров, а их дыхательных пути пострадали от химического ожога», — говорит автор работы хирург Брэндон Ларсен.

В таких случаях клетки, выстилающие легкие, отмирают. Гибель клеток вызывает иммунный ответ, который приводит к отеку, отслаиванию отмерших клеток и просачиванию жидкостей в легкие. Все это, в свою очередь, затрудняет дыхание или делает его вовсе невозможным, объясняет он.

Ларсен сомневается, что пациентам удастся полностью вылечиться.

«Судя по тяжести повреждений, которые мы видим, по крайней мере в некоторых из этих случаев, я не удивлюсь, если у этих людей разовьются хронические респираторные заболевания», — говорит он.

При этом факторов, указывающих на возможность липоидной пневмонии, исследователи не обнаружили.

«Хотя мы не можем сбрасывать со счетов потенциальную роль жиров, мы не видим никаких оснований предполагать, что болезнь вызвана их накоплением в легких. Это выглядит как какое-то прямое химическое повреждение, подобное тому, что можно увидеть при воздействии токсичных химических паров, ядовитых газов и ядовитых агентов», — говорит Ларсен.

Среди пациентов, прошедших через биопсию были как те, кто раньше курил,

так и те, кто пользовался только вейпом. Однако у обоих групп исследователи обнаружили в тканях черные и коричневые частицы, обычно встречающиеся у курильщиков. По всей видимости, их источником могли стать вейпы или жидкости для них.

«Основываясь на том, что мы видели в нашем исследовании, мы подозреваем, что в большинстве случаев речь идет о химических загрязнителях, токсичных побочных продуктах или других ядовитых веществах, содержащихся в жидкостях», — делает вывод Ларсен.

Хотя вейпинг изначально позиционировался как практически безопасная альтернатива курению, растущий массив исследований показывает, что он тоже способен наносить серьезный вред здоровью.

«Все должны понимать, что вейпинг не исключает потенциальных рисков для здоровья и жизни, и я думаю, что наши исследования это подтверждают», — заключает Ларсен.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/doctor/n250447355.html