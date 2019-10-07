В каком возрасте начинать бегать?

/Здоровье/

Сколько людей в возрасте от 50 и старше думают про себя, что начинать бегать уже поздно? Большинство, к сожалению. Слышат рассказы о пользе этого вида физкультуры и думают про себя: опоздал я, бесполезно уже бороться со складками жира на животе, пусть все будет как будет… Но практика показывает, что возраст для бега не помеха.

Если человек (мужчина или женщина) начинает бегать в возрасте после 50 лет, то через «каких-либо» десять лет по физическим кондициям его не отличить от бегуна, начавшего бегать значительно раньше. И даже от тех, кто, можно сказать, бегает профессионально, то есть всю свою сознательную жизнь.

Различные научные исследования показали, что так называемый «средний возраст» не только не является препятствием для интенсивного занятия физкультурой, но приносит те же дивиденды в плане здоровья, что и тем, кто занимается физкультурой, если можно так выразиться, профессионально.

Уже давно доказано, что пожилые «спортсмены» от 60 до 90 здоровее так называемых кабинетных работников. У них все лучше — мускулы крепче, сердце здоровее, меньше жира, способствующего многочисленным болезням, они потребляют меньше лекарств, меньше ходят по врачам и так далее… Насчет мозгов гарантий никто пока еще не дает.

В общем, люди среднего и пожилого возраста, занимающиеся спортом с младых ногтей, будем звать их «спортсменами» для краткости, дают образец здорового старения. Но надо заметить, что в этих исследованиях профессиональные спортсмены сравнивались с обычными людьми. И ученые приходили к выводу, что кабинетные люди в плане здоровья не конкуренты любителям занятий спортом. Им, работникам умственного труда, всегда что-то мешает начать смотреть за собой.

Многим знакома картина переполненных спортивных залов в начале каждого Нового года. Новый год, нечего откладывать на потом, начинаю новую жизнь… Пошел в зал! Через неделю количество людей в зале падает, через месяц остаются те, кто и раньше ходил. Остальные бросили, поздно уже, семья требует внимания и так далее. Казалось бы, ситуация безвыходная.

Группа ученых решила провести многолетние исследования. Они отобрали группу людей, которые начали заниматься бегом после 60 лет. Наблюдали за ними 10 лет. Понятно, что не все дошли до финиша десятилетних наблюдений. Но те, кто дошел, сами увидели пользу для здоровья от своих упражнений. Мышечная масса у этих людей выросла, и выросла значительно. Заметим только, что речь шла в основном о бегунах на разные дистанции: от 800 метров до марафонцев.

Затем подошло время «сравнивать» тела тех, кто начал заниматься бегом сравнительно давно, с теми, кто попал в группу, начав бегать сравнительно недавно — после 50-ти, и теми, кто вообще бегом не занимался. Сравнивали все три группы по мышечной массе, по процентному соотношению жира и тела, по мускулистости конечностей — ног в основном, и даже по плотности костей. Интересно то, что среди группы «поздних» бегунов большинство были женщины.

Казалось, бегуны с молодых лет должны были иметь значительное преимущество по всем этим параметрам. Но, к удивлению ученых, большой разницы между новичками и «старожилами» они не увидели. Соответствующие дистанции участники проходили за одинаковое время. То есть те, кто бегал больше 30 лет практически никакого преимущества перед новичками (порядка 10 лет бега) не имели. В обеих группах мышечная масса ног оказалась на 12% выше, нежели у тех, кто бегом вообще не занимался. И жира в обоих группах было на 17% меньше, чем у «лентяев».

Проиграли новички в таком показателе, как плотность костей. Потому смело можно посоветовать женщинам, страдающим в пожилом возрасте от перелома шейки бедра, начинать бегать как можно раньше. Вероятность внезапного падения снижается.

Кстати, о такого рода переломах. Считается, что он происходит в результате падения. Но врачи уже доказали, что сначала внезапно ломается кость, и потому женщина падает.

Вернемся к результатам измерений пользы бега. Они показали, что большой разницы в состоянии тел между «старыми» и «новыми» бегунами нет. Человек в пожилом возрасте оказывается в силах наверстать упущенное и не сетовать на «бесполезно прожитые годы».

Конечно, здоровье человека не ограничивается показателями массы костей, их плотности, крепости мускулов, уровнем жира в теле. Если бы только так… Все бы бегали, можно сказать, в обязательном

порядке. Кто ж станет добровольно отказываться от своего здоровья. Увы, это не так. Есть люди, которым бег даже противопоказан. Но в этой статье рассматривается ситуация с обычными (в плане здоровья) людьми. Ими является большинство из нас. И надо сказать, что бег обладает удивительным свойством. Если человек начал им заниматься, то он уже не бросает это дело и бегает пять-шесть раз в неделю.

Приведу пример из собственной жизни, не сочтите за нескромность. Я хожу (бег ненавижу) четыре-пять раз в неделю. Это уже стало привычкой, от которой не хочется отказываться. Знаю людей, бегающих в любую погоду, за исключением урагана типа «Сэнди». Хорошо себя чувствуют. То есть я хочу сказать, что приобщиться к этому приятному виду спорта (бег, ходьба) никогда не поздно, как никогда не поздно стать здоровее.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n250451373.html