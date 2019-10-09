Аналитическая компания Marketing Logic подготовила отчёт о доступности списка важнейших услуг для россиян в разных субъектах страны

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С помощью Big Data, включающих информацию о количестве жителей, компаниях и предприятиях различного профиля, государственных учреждениях, а также геоданных, специалисты проанализировали информацию о среднем расстоянии для городского жителя в регионах России до точек предоставления различных услуг: от поликлиник до театров. Данные, вошедшие в настоящий релиз, касаются аптек и поликлиник.

«Мы продолжаем публикацию серии данных о доступности важных для каждого гражданина и горожанина объектах социальной инфраструктуры. Нет необходимости дополнительно подчёркивать значение поликлиник и аптек, поэтому мы просто даём данные без их интерпретации, которую с большей экспертизой сможет дать врачебное и фармацевтическое сообщества. Что мы безусловно видим, это неоднородность покрытия сетью поликлинической помощи различных регионов страны, с аптеками положение более ровное, т.к. это в подавляющем большинстве коммерческие структуры, и они занимают рыночную нишу там, где это возможно и есть спрос»,- говорит управляющий партнёр Marketing Logic и эксперт в области Big Data и геомаркетинга Дмитрий Галкин.

Аптеки доступнее всего для горожан в Северо-Кавказском (99,2%), Приволжском (97%) и Сибирском (96,9%) федеральных округах (указан процент городских жителей, проживающих не далее 1 км от ближайшей аптеки), следом идёт Южный ФО (96,7%). С результатом 96,5% - Центральный ФО. В Северо-Западном - 96,4%, Уральском – 96,3%, в Дальневосточном – 95,5%.

ТОП-20. Аптеки доступнее всего (до 1 км) жителям городов Республики Адыгея (99,9%), жителям Москвы (99,5%), жителям городов Ставропольского края (99,2%), Республики Чувашия (99%), Ульяновской (98,9%), Томской (98,7%) областей, жителям Санкт-Петербурга (98,7%), Республики Татарстан (98,6%), Курской (98,6%), Иркутской (98,5%), Мурманской (98,4%), Омской (98,3%), Воронежской (98,2%), Костромской (98,2%), Новгородской (98,1%) областей, Забайкальского (97,9%), Пермского (97,9%) краёв, Смоленской области (97,8%), ХМАО-Югра (97,8%), Калининградской области (97,7%).

ТОП-20. Больше всего доля городских жителей, проживающих на расстоянии более 1 км от ближайшей аптеки, в Курганской области (8,1%), Камчатском крае (7,7%), Республике Коми (7,1%), Тверской (6,2%), Владимирской (6%) областях, Удмуртской республике (5,8%), Белгородской (5,5%), Липецкой (5,4%), Ярославской (5,3%), Архангельской (5,2%) областях, Приморском крае (5%), Магаданской (5%), Тульской (5%) областях, Республике Бурятия (4,8%), Астраханской (4,8%), Сахалинской (4,8%), Кемеровской (4,7%) областях, Республике Марий Эл (4,6%), Ростовской (4,3%) и Свердловской (4,3%) областях.

Доля городских жителей, проживающих на расстоянии от 5 до 10 км от аптеки, не превышает 0,3% в среднем по стране, от 2 до 5 км – 1,2%, от 1 до 2 км – 1,9%.

Поликлиники доступнее всего для горожан в Северо-Западном (81,6%), Южном (76%), Сибирском (75,8%), Уральском (75,8%) федеральных округах (указан процент жителей, проживающих не далее 1 км от ближайшей поликлиники), следом идут Дальневосточный (75,3%), Центральный (73,4%), Приволжский (71,7%), Северо-Кавказский (70,7%) федеральные округа.

ТОП-20. Поликлиники доступнее всего (до 1 км) жителям городов Республики Адыгея (93%), Псковской области (91,4%), жителям Санкт-Петербурга (89,9%), жителям городов Мурманской (88,6%), Магаданской (88,4%) Вологодской (87,4%) областей, Республики Мордовия (86,9%), Москвы (86,6%), Омской (86,5%) и Кировской (85,9%), Тверской (85%) областей, Республики Бурятия (85%), Амурской области (84,6%), ХМАО – Югра (84%), Саратовской области (83,6%), Республики Чувашия (83,2%), Самарской (83,1%), Воронежской (81,9%), Тюменской (81,6%), Рязанской (81,6) областей.

ТОП-20. Больше всего доля городских жителей, проживающих на расстоянии более 1 км до ближайшей поликлиники в Ульяновской области (48,4%), Камчатском (43,4%), Пермском (41,8%) краях, Орловской (38,9%), Курской (37,2%) областях, Республике Хакасия (37,1%), Калужской (35,5%), Ярославской (34,8%) областях, Удмуртской Республике (34,8%), Свердловской (34,7%), Владимирской (34,2%) областях, Хабаровском крае (34,1%), Новгородской (33,9%), Иркутской (32,8%) областях, Республике Татарстан (32,7%), Нижегородской (31,9%), Липецкой (31,6%), Брянской (31,4%), Пензенской (31,3%), Белгородской (31%) областях.

Доля городских жителей, проживающих на расстоянии от 5 до 10 км от поликлиники, не превышает 1,1% в среднем по стране, от 2 до 5 км – 5,4%, от 1 до 2 км – 18,2%.

Источник: Пресс-служба Marketing Logic