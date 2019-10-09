7 правил ухода за кожей осенью

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С началом отопительного сезона многие представительницы слабого пола начинают штурмовать косметические магазины в надежде найти чудо-средство, которое защитит их кожу от негативного воздействия холода на улицах и сухого воздуха в помещениях. Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский уверен, что запастись стоит не только волшебными баночками и тюбиками. В холодное время года ради красоты лица и тела придется соблюдать несколько несложных, но важных правил.

Правило № 1. Увлажняем воздух

Предмет номер один, который обязательно должен появиться в вашей квартире с началом отопительного сезона, — увлажнитель воздуха. Иначе вы просто пересушите кожу. Установите прибор в спальне и включайте ночью, только не забудьте оставить открытой дверь в комнату, иначе она превратится в тропики. Такой эффект тоже нежелателен.

Правило № 2. Принимаем душ без «косметических помощников»

Принимая душ, старайтесь меньше пользоваться пенящимися средствами гигиены. Дело в том, что они сильно обезжиривают кожу, из-за чего она становится сухой. Если водные процедуры для вас — ежедневная история, обычной воды будет вполне достаточно, чтобы оставаться чистым. Моющие средства можно использовать в физиологических складках: подмышечных впадинах, паховых складках, в складках под молочными железами. Если вы все же не можете обойтись без гелей для душа и аналогичной косметики, выбирайте ту, которая не сильно пенится и не дает ощущения сухости после принятия душа.

Правило № 3. Покупаем жирный крем

Так как в холодное время года кожа часто становится сухой, её нужно питать, используя жирные кремы. Наносить питательные косметические средства нужно за пару часов до выхода на улицу, иначе не успевшая испариться влага на коже будет ее переохлаждать.

Если у вас есть склонность к воспалениям, в таком случае излишнее питание будет пагубно сказываться на коже. Поэтому лучше обратиться к врачу, чтобы получить лечение и соответствующий уход.

Правило № 4. Прячемся от холода

Не забывайте о таком важном в осенне-зимний период аксессуаре, как перчатки. И, хотя это сложно, все же в холодную и ветреную погоду старайтесь меньше бывать на улице. Если лицо и руки сильно замерзли, не бегите сразу же согревать их под горячей водой. Такой резкий перепад температур приведет к образованию купероза: патологических сосудов. Лучше сначала просто согреться в помещении.

Правило № 5. Помним о губах

Не забывайте о коже губ, не облизывайте ее на улице, иначе она будет трескаться и обветриваться. Используйте гигиеническую помаду, а на ночь — жирный крем.

Правило № 6. Боремся с

шелушением

В холодное время нередко может возникнуть шелушение кожи. Решить эту проблему помогут кремы, содержащие мочевину. Они дают прекрасное увлажнение, благодаря которому ороговевшие частички будут быстрее отторгаться. Также можно обратиться к врачу-косметологу и прибегнуть к энзимным ферментативным пилингам, которые бережно отшелушивают кожу.

Правило № 7. Следим за питанием

В осенне-зимний период необходимо следить и за питанием, чтобы наша кожа не становилась сухой. Добавьте пару столовых ложек нерафинированных растительных масел в ваш ежедневный рацион, а также рыбу жирных морских сортов.

Еще стоит снизить количество употребляемого сахара, так как он влияет на качество кожного сала, которое становится более тягучим и плохо увлажняет кожу. К тому же это может приводить к образованию воспалений, если кожа склонна к акне.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n250958721.html