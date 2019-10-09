Продукты против кислой мины

/Здоровье/

Холодная пора года вызывает у многих людей хандру, кажется им безрадостной. Чтобы поднять себе настроение и не грустить, глядя на унылый осенний пейзаж за окном, следует внести коррективы в свой повседневный рацион питания.

Многие продукты являются настоящими антидепрессантами. Употребляя их, можно забыть о грусти и начать радоваться жизни, несмотря погодные условия. О каких же полезных продуктах идет речь?

Диетологи рекомендуют в холодное время года обогатить свой повседневный рацион следующими продуктами питания:

Овсянкой.

Недаром овсяная каша столь популярна у жителей Туманного Альбиона, которые привычны к серости за окном и дождливой погоде. Употребление этого продукта способно прогнать депрессивный настрой, вызванный длительным отсутствием солнца. Овсяная каша богата тиамином и магнием. Нехватка этих веществ в организме провоцирует плохое настроение и депрессию. Употребление овсянки в осеннее время поможет прогнать хандру, поспособствует улучшению настроения.

Бананами.

В бананах содержится вещество, называемое «акалоид харман». Оно вызывает у человека чувство восторга и эйфории. Кроме того, бананы богаты витамином В6, оказывающим благотворное влияние на состояние нервной системы. Если вас одолевает печаль, вызванная унылым пейзажем за окном, доставьте себе удовольствие — съешьте 1?2 банана. Это улучшит настроение, придаст бодрости.

Сырами.

Данный продукт питания богат аминокислотами (фенилэтиламином, тирамином и триктамином), благодаря которым в организме происходит выработка эндорфинов, так называемых гормонов счастья. Употребляя в пищу сыр, человек поднимает себе настроение, борется с депрессией. Обогатите рацион питания в холодную пору года сыром, чтобы чувствовать себя счастливым и не страдать от осенней хандры. Особенно хорош «Рокфор».

Миндалем.

Этот орех отличается высоким содержанием магния и витамина В2. Благодаря этим веществам в организме человека происходит выработка серотонина, гормона хорошего настроения. Он крайне необходим тому, кто страдает от депрессии.

Морской капустой.

В этом полезном и вкусном продукте питания в большом количестве содержится пантотеновая кислота, отвечающая за нормальное функционирование надпочечников, которые вырабатывают адреналин. Выработка адреналина сопровождается выделением гормонов счастья, называемых эндорфинами. Употребляя в пищу морскую капусту, мы не только обеспечиваем организм полезными веществами, в ней содержащимися, но и повышаем себе настроение.

Перцем чили.

В нем содержится вещество, называемое капсацином. Оно благотворно влияет на тонус организма в целом. Без ощущения бодрости оставаться жизнерадостным невозможно!

Горьким шоколадом.

В чёрном шоколаде, который изготавливается из зёрен какао, содержится вещество, называемое фенилэтиламином. Оно заставляет наш организм синтезировать эндорфины. Кроме того в горьком шоколаде много магния, укрепляющего нервы. Не отказывайте себе в удовольствии в холодную дождливую погоду полакомиться кусочком качественного черного шоколада, чтобы не поддаваться хандре.

Лососем.

Благодаря высокому содержанию в этой рыбе так называемых омега-3

жирных кислот, она является отличным антидепрессантом. Все дело в том, что эти кислоты снижают выработку организмом гормонов стресса и тревожности.

Мясом индейки.

В нем в большом количестве содержится пантотеновая кислота, участвующая в синтезе антистрессового гормона. Кроме того мясо этой птицы содержит аминокислоту, называемую фенилаланином. Благодаря ей происходит выработка дофамина — гормона, поднимающего настроение и эффективно борющегося с депрессией.

При наступлении серых осенних дней следует позаботиться о том, чтобы внести в свой рацион питания коррективы, обогатить его антистрессовыми продуктами питания. Эта мера поможет оставаться жизнерадостным и не терять оптимистичный настрой даже в ненастную погоду.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/diets/n250959851.html