Дорогие импортные лекарства заменят на отечественные

/Здоровье/

В Государственной Думе рассмотрели законопроект № 745128-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», который, безусловно, актуален для отечественного здравоохранения и должен рассматриваться в контексте выполнения поручений Президента и реализации национального проекта «Здоровье».

Депутат Государственной Думы от партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, член комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Синяговский считает, что в этом документе главное — определение для госзакупок – что, является взаимозаменяемым лекарственным препаратом. Это позволит заменить иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности своим импортным аналогам.

«Это, прежде всего, экономия средств, как для государственных структур, так и для граждан. Мы все прекрасно знаем, что сегодня некоторые сотрудники медучреждений, в том числе и аптеки предлагают якобы аналогичные препараты по более высоким ценам, ссылаясь на то, что они более эффективны. Однако подчас главную роль играет не качество лекарства, а его цена.

Нам предлагается конкретная формула по которой можно будет определять взаимозаменяемые лекарственные препараты. То есть появляется механизм, который позволит решить, что такие-то лекарства, в том числе дженерики, — аналоги других препаратов, а такие-то — нет. Предусматривается создание и регулярный пересмотр реестра взаимозаменяемых лекарств. Доступ к нему будет открыт для всех граждан. И это правильно – когда дело касается здоровья у на не должно быть ни каких ведомственных ограничений», — отметил депутат.

Очень важно, что законопроектом предусматриваются исключения для отдельных групп пациентов, если в составе препарата есть вещества, которые могут приводить к риску возникновения серьезных нежелательных реакций. В законе будут учитываться особенности и побочные эффекты каждого препарата, а также будет прописан порядок, каким образом эти побочные эффекты будут изучаться и вноситься в инструкцию к лекарству.

Ведь ни для кого не секрет, что сегодня очень часто идут разговоры, даже среди медицинских работников – мол, такой-то препарат импортного производства эффективно работает, а его отечественный аналог нет. Так вот после принятия поправок у нас будут критерии, по которым можно определять действует лекарство или нет. И если поступают жалобы на его эффективность – есть определённый порядок действий по устранению недоработок.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/10/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82/