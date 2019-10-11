Пассажиры назвали самые "храпящие" поезда
Храпеть в поезде может кто угодно: мужчина, женщина и даже, как оказалось, собака, которая едет с вами в одном вагоне.
Мы в Туту.ру проанализировали более 153 тысяч текстовых отзывов, оставленных пассажирами после путешествия на поезде (с 2016 по осень 2019 года), и составили рейтинг самых «храпящих» поездов.
Вот они:
Москва — Кинешма
Москва — Псков
Москва — Пенза
Москва — Волгоград
Москва — Брест
Москва — Казань
Москва — Санкт-Петербург
Санкт-Петербург — Адлер
Москва — Владивосток
Москва — Адлер.
Коротко о выводах: — Как показало исследование, пассажиры не часто жалуются на храпящих соседей: в среднем, один отзыв из тысячи содержит слово «храп». Это значит, что пассажиры либо становятся терпимее, либо они стали крепче спать, либо храпунов действительно не так много. Чаще люди жалуются на духоту/холод в вагоне и отсутствие wi-fi.
— В рейтинг попали сразу два «южных» направления: Москва — Адлер и Петербург — Адлер, а также один зарубежный поезд с маршрутом Москва— Брест. Жалуются на храп соседей пассажиры плацкарта/купе и даже сидячих вагонов (в рейтинг попали два таких поезда: Москва — Казань и Москва — Пенза).
— Пассажиры просят в корректной форме при покупке билета выяснять у пассажира: храпит он или нет. А всех «храпунов» предлагают отселить в отдельный вагон.
— Храп не так раздражает, если с собой есть беруши или есть возможность приобрести их у проводника.
— Среди храпящих, ожидаемо, больше всего пассажиров мужского пола. Впрочем, есть жалобы и на женский храп, и даже на храпящих в вагоне домашних животных.
Источник: Специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ру