Русфонд обращается...

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Сейчас нуждается в помощи четырехлетняя Варенька из Краснодара. В 2018 году ей была проведена ТКМ (трансплантация костного мозга), материал для публикации - во вложении. Сейчас ей нужно очередное обследование в швейцарской клинике, стоимостью 1 483 680 рублей.

Варя Прокопец, 4 года. У нее хроническая гранулематозная болезнь, первичный иммунодефицит. Ей требуется обследование после трансплантации костного мозга в Университетской детской клинике Цюриха (Швейцария). Стоимость - 1483680 руб.

В начале 2018 года в швейцарской клинике Варе провели трансплантацию костного мозга (ТКМ) от неродственного донора. Это был единственный шанс спасти жизнь нашей дочери. Огромное спасибо читателям Русфонда и телезрителям «Первого канала» за то, что помогли собрать деньги на пересадку! Варя страдала тяжелой болезнью – ее собственный иммунитет был практически на нуле, любая инфекция вызывала самые тяжелые последствия. Дочка все время болела и принимала огромное количество антибиотиков, но они не помогали. После ТКМ все изменилось: у Вари появился и нормально работает иммунитет, теперь ее организм может справиться с обычными инфекциями, которыми болеет любой ребенок. Варя подросла и поправилась, она много гуляет с подружками, ест все, что захочет, живет полноценной жизнью! Но сейчас дочке необходимо пройти очередное обследование в швейцарской клинике: врачи должны проверить работу донорского костного мозга, провести все необходимые анализы и сделать прививки от серьезных инфекционных заболеваний – эти вакцины можно вводить только под наблюдением лечащих врачей. Денег для оплаты этого обследования у нас нет. Помогите, пожалуйста! - обращается Светлана Прокопец, Краснодар, Краснодарский край.

Заведующий отделением исследований по трансплантации костного мозга Университетской детской клиники Цюриха Матиас Хаури-Холь (Швейцария): «Мы довольны результатами лечения, трансплантация помогла победить болезнь. Осенью мы выполним полное обследование Вари и проверим, как функционирует трансплантат, а также проведем необходимую девочке вакцинацию».

Как помочь Варе?

- отправить пожертвование с банковской карты. Пройдите по ссылке http://rusfond.ru/card и в открывшемся списке выберите Варя Прокопец

- отправить пожертвование от юридического лица. Пройдите на страницу с реквизитами фонда https://rusfond.ru/about/22 и в назначении платежа укажите: организация лечения Вари Прокопец.

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вари Прокопец. НДС не облагается.

- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами

– воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите " Варя Прокопец").

Источник: Русфонд