Еще кусочек?

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Если вы регулярно переедаете и постоянно едите жирную пищу, страдает ваш иммунитет в целом: начинаются проблемы с поджелудочной железой, печенью, лишним весом, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Профилактика – сбалансированное питание. По словам диетолога, есть народы, которые едят жирную пищу, но они употребляют большое количество зелени, клетчатки. Например, народы Кавказа часто едят шашлыки, жареное мясо, но с большим количеством зелени, специй, мясо маринуют в луке, не используют добавок.

Ранее специалисты из Университета Бирмингема выяснили, что люди съедают на 48% больше в компании близких людей. А в компании малознакомых людей или в одиночестве вероятность переедания крайне мала.

«Сначала страдает поджелудочная, ей приходится постоянно перенапрягаться. Далее идут проблемы с печенью, ей сложно справляться с тяжелой пищей, это может привести к таким заболеваниям печени, как неалкогольный стеатоз. Жирная пища, если она тяжелая, лишена пищевых волокон, долго переваривается и задерживается в кишечнике, может спровоцировать рак кишечника. И, естественно, лишний вес, который, как правило, дальше ведет к возникновению диабета второго типа, атеросклерозу. Сейчас именно эта проблема стоит на первом месте по уровню смертности. С лишним весом сейчас ассоциирован и рак молочной железы. Также возникают различные артриты, воспаление суставов. То есть страдает иммунитет в целом», – сказала Елена Соломатина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/