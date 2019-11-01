Русфонд обращает внимание...

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История семьи Ольшевских - это история стойкости и мужества. Трое детей, у младшей Ани с первого года жизни прогрессирующий идиопатический сколиоз.

Не помогли ни курсы реабилитации, ни корсет, ни массажи. Два года назад родителей Ани, едущих на мотоцикле, сбил легковой автомобиль. Оба оказались в больнице, где маме девочки диагностировали рак. Сегодня, после курсов химиотерапии, мама дома с детьми. Но помочь девочке уже может только уникальная операция. Новосибирцы имеют опыт таких операций и готовы помочь девочке. Работает в семье отец и эти деньги уходят на поддержание жизни семьи. Сбор открыт с 29 октября на официальном сайте Русфонда.

Аня Ольшевская, 8 лет, из Крымска. У нее правосторонний грудной сколиоз 4-й степени Аню спасет операция.

"Когда дочка пошла самостоятельно, мы заметили, что при ходьбе она подтаскивает левую ножку, а стоя как бы кренится набок. Врач в поликлинике диагностировал сколиоз, назначил курсы массажа. Лечение не помогло. Следующие три года по рекомендации ортопеда Аня постоянно носила корсет, но болезнь прогрессировала. И в 2017 году мы обратились в Детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге. Нам сказали, что поможет только сложная операция с возможностью повреждения спинного мозга. Если это случится, то дочка не будет расти или ее парализует. Тогда же в семье случилась беда. Мы с мамой Ани попали в автоаварию. В больнице у Натальи, Аниной мамы, нашли рак третьей степени, и лечение дочки пришлось отложить. А нынче в мае мы увидели телепередачу об успешной операции в Новосибирске девочке с Аниным диагнозом. Новосибирцы рекомендовали титановую раздвижную конструкцию, которая выпрямляет и фиксирует позвоночник. По мере роста дочки и протез будет расти, Аня избавится от болей и заживет нормальной жизнью. А без операции грозит полный паралич. Умоляю вас, помогите!" - поделился Виктор Ольшевский, Краснодарский край.

Василий Суздалов, заведующий центром детской ортопедии и вертебрологии АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск) добавил: «У Ани злокачественно прогрессирующая сколиотическая деформация позвоночника. Девочке показано оперативное лечение: установка растущей конструкции VEPTR, которая предотвратит дальнейший прогресс деформации».

Как помочь Анне?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/18503

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Аня Ольшевская)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Аня Ольшевская);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Аня Ольшевская

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Аня Ольшевская);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд