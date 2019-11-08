Онищенко: не за горами время, когда ВИЧ станет "банальной инфекцией"

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Открытие нового штамма ВИЧ прокомментировал первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури. Штамм является частью группы М вида ВИЧ-1.

Это важное открытие для науки, особенно с точки зрения создания вакцины и более эффективных препаратов, сказал в интервью радио Sputnik первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Если мы получим более эффективные антиретровирусные препараты, а это не за горами, то ВИЧ превратится в "банальную инфекцию". Когда-то была оспа, которая наводила генетический ужас на человечество, она сейчас ликвидирована. Та же самая ситуация с корью, с полиомиелитом", – отметил Геннадий Онищенко.

По его словам, в России уже сейчас есть препараты, благодаря которым у ВИЧ-инфицированных родителей может родиться здоровый ребенок. Кроме того, продолжительность жизни людей с таким диагнозом может практически не отличаться от продолжительности жизни других представителей того же поколения, добавил Онищенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/