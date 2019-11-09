Как болезни связаны с психологическими проблемами?

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Разбираем популярную теорию о том, что каждая болезнь тела лечит душу. Душа лечит тело или тело лечит душу? Одна из самых популярных теорий о связи физического состояния с психологическим с каждым годом набирает все больше почитателей.

ELLE рассмотрел основные концепции о связи недугов с внутренними переживаниями и привел 40 примеров недугов, связанных с чувствами. Откуда появляется болезнь?

Специалисты по психосоматике утверждают, что все заболевания могут появиться в результате проблем во взаимоотношениях, стресса, вызываемых не только внутренними, но внешними факторами или даже людьми. Токсичные отношения, затяжные межличностные конфликты и семейные тяжбы могут стать триггерами болезней, от которых люди лечатся годами.

5 эмоций, активизирующих болезни: грусть, гнев, интерес, страх и радость.

Причины болезней по Лесли ЛеКрону

1. Внутренний конфликт. Борьба между двумя противоположными желаниями человека, причем одно желание часто скрыто в бессознательном. Например, женщина выбирает позицию лидера в семье, но ее бессознательное хочет, чтобы в отношениях главным был мужчина.

2. Язык тела. Часто тело отражает ту проблему, которая блокирует человека и мешает ему спокойно жить. Например, несварение желудка часто описывает фразу «я не могу это переваривать», сердечная недостаточность — «у меня сердце не на месте», мигрень — «это одна большая головная боль» и т.д. Состояние определенного органа точно описывает текущую психологическую проблему, через которую надо пройти и обрести баланс.

3. Мотивация или условная выгода. Одной из частных ситуаций считается болезнь, которая обслуживает определенную условную выгоду обладателю. Стоит сказать, что данная болезнь не является симуляцией и ее симптомы абсолютно реальны. Например, человек не готов трудиться и перебороть свою лень, в связи с чем тело блокирует опорно-двигательную систему. К таким проблемам относятся болезни спины, костей ног и рук.

4. Опыт прошлого. Причиной болезни может стать травматический опыт прошлого, чаще — тяжелый детский опыт. Это может быть какой-либо эпизод либо длительное воздействие, которое хоть и произошло давно, но продолжает эмоционально влиять на человека в настоящем. Этот опыт как бы отпечатывается в теле. И ждет, когда найдется способ его переработать.

5. Идентификация с другим человеком. Физический симптом болезни или состояния может образовываться вследствие идентификации с человеком, имеющим подобный симптом или заболевание. Как правило, это происходит при сильной эмоциональной привязанности к этому человеку.

6. Внушение. Симптомы могут возникать посредством внушения. Это происходит, когда идея о собственной болезни или состоянии принимается человеком на бессознательном уровне автоматически, то есть без критики. Вольно или невольно внушить симптом могут люди, обладающие большим авторитетом или случайно оказавшиеся рядом в момент особого эмоционального накала.

7. Самонаказание. Часто психосоматический симптом болезни выполняет роль бессознательного самонаказания. Это наказание связано с реальной, а чаще воображаемой виной, которая мучает человека. Самонаказание облегчает переживание вины, но может существенно осложнить жизнь.



40 недугов и связанных с ними психологических проблем

Один из главных специалистов в области психосоматики — Луиза Хей — в своей книге «Исцели себя сам» объясняет, каким образом наши убеждения и представления о себе нередко становятся причиной наших эмоциональных проблем, физических недугов и как с помощью определенных инструментов мы можем изменить наше мышление и нашу жизнь к лучшему.



Ангина

Вы сдерживаетесь от грубых слов, чувствуете неспособность выразить себя. Стоит сказать, что все болезни горла появляются из-за страха выразить свое «Я», олицетворяют гнев и нежелание меняться.



Аппетит (чрезмерный)

Чувство страха, потребность быть защищенным. Наедание брони, которая может уберечь от чего-то. Осуждение эмоций.



Бессонница

Недоверие к жизненному процессу, чувство вины.



Бронхит

Нервозная атмосфера в семье, споры и крики. Редкое затишье.



Варикозное расширение вен

Пребывание в неприятной атмосфере, чувство неодобрения. Ощущение перегруженности и задавленности работой.



Витилиго (кожа в пятнах)

Отчуждение от всего, что окружает. Вы не в своем кругу, пора что-то менять.



Гастрит

Затянувшаяся неопределенность, чувство обреченности.



Герпес

Высказанная горечь.



Головные боли (мигрень)

Недооценка себя, сильнейшая самокритика. Страх.



Депрессия

Гнев, который вы, по вашему мнению, не имеете права чувствовать. Безнадежность.



Диабет

Тоска по тому, что не сбылось. Потребность в контроле.



Желудочные болезни

Боязнь нового, неспособность принимать что-то новое.



Задержка жидкости

Что вы боитесь потерять?



Зубы

Символизируют решительность. Болезнь зубов показывает, что вы не проявляете характер там, где это необходимо.



Изжога

Сильнейший внутренний страх.



Искривление позвоночника

Неспособность плыть по течению жизни, попытки удержать устаревшие мысли.



Киста

Прокручивание в голове прежних обид. Неправильное развитие.



Кровь

Символизирует радость, свободно циркулирующую в теле. Любая болезнь крови указывает на эмоциональные проблемы и неумение радоваться.



Легкие

Символизируют способность вдыхать жизнь и воспринимать мир таким, какой он есть.



Матка

Символизирует храм творчества.



Мозг

Символизирует пульт управления, поэтому болезни мозга указывают на отказ пересматривать стереотипы.



Надпочечники

Настроение поражения, наплевательское отношение к себе. Чувство тревоги.



Насморк

Просьба о помощи, заниженная самооценка.



Облысение

Стремление все контролировать.



Отит

Нежелание слушать и слышать, болезнь часто появляется из-за ссор родителей.



Позвоночник (боли)

Отсутствие гибкого отношения к жизни, неумение приспосабливаться.



Простуда (заболевание респираторных органов)

Слишком много событий одновременно, смятение и беспорядок.



Рак

Глубокая рана, старинная обида. Великая тайна или горе пожирают, не дают спокойно жить.



Спазмы

Взвинчивание мыслей, порожденное страхом.



Спина (болезнь нижней части)

Страх из-за денег. Отсутствие финансовой поддержки.



Тревожность

Неверие в жизнь и ее естественный процесс.



Угри

Несогласие с собой, отсутствие любви к себе.



Усталость

Сопротивление, скука, занятие нелюбимым делом.



Фригидность

Боязнь отца.



Холестерин (повышенный)

Засорение каналов поступления радости.



Целлюлит

Накопление гнева и самонаказание.



Цистит

Боязнь дать себе свободу. Борьба за старые идеи.



Шея (любые болезни шейного позвоночника)

Нежелание видеть ситуацию со всех сторон.



Щитовидная железа

Ощущение, что жизнь атакует со всех сторон. Чувство униженности.



Язва

Уверенность в своей ущербности. Стремление всем угодить.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n256530722.html