BIOCAD объявил о планах вывода собственных оригинальных препаратов на европейский рынок

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Биотехнологическая компания BIOCAD на фармацевтической выставке CPhI Wordwide представила нетакимаб и пролголимаб, оригинальные препараты на основе моноклональных антител. CPhI Wordwide стала первой масштабной международной площадкой, где были представлены отечественные оригинаторы. Также российским производителем было объявлено о планах вывода новых препаратов на европейский рынок.

В рамках юбилейной 30-ой выставки CPhI Worldwide сотрудники BIOCAD провели более 60 встреч с представителями фарминдустрии Европы, Китая, Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и Латинской Америки. На масштабной интернациональной площадке, объединившей более 60 000 человек со всего мира, BIOCAD представил два новых оригинальных препарата на основе моноклональных антител – ингибитор интерлейкина-17 (МНН – нетакимаб) и ингибитор PD-1 (МНН – пролголимаб).

В России Нетакимаб был зарегистрирован под торговым наименованием Эфлейра® по показанию «псориаз» в апреле 2019 года, и уже в июле был одобрен комиссией Минздрава РФ для включения в перечень ЖНВЛП. Инвестиции в проект составили 568 млн. руб. Регистрация иммуноонкологического препарата пролголимаб ожидается в первом квартале 2020 года, инвестиции в проект превысили 737 млн. рублей.

Также на площадке CPhI представители BIOCAD публично заявили о планах по выводу нетакимаба и пролголимаба на европейский рынок и о старте клинических исследований в Европе. Компания уже получила разрешение на проведение международного многоцентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования пролголимаба по показанию «немелкоклеточный рак легкого» на территории Словакии и Венгрии. В исследование планируется включить как минимум 292 пациента, которые будут набраны в период 12 месяцев на территории Европейского союза, Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. На данном этапе компания планирует инвестировать в клиническое исследование, необходимое для вывода препарата на рынки Китая и стран Евросоюза, более 25 млн евро.

Источник: Пресс-служба компании "Биокад"