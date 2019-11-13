В детской поликлинике Геленджика появилось новое оборудование

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В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» учреждение пополнилось сразу несколькими наименованиями современной врачебной аппаратуры.

Так в офтальмологический кабинет детской поликлиники была приобретена техника, которая теперь позволяет оказывать помощь и проводить разные виды обследований на самом высоком уровне.

Бесконтактный автоматический тонометр для измерения внутриглазного давления, авторефкератометр - аппарат для проверки зрения, выявления астигматизма и других нарушений «Перитест» – прибор для определения границ поля зрения. Процедуры, проведенные, приобретенным оборудованием не приносят дискомфорта и гарантируют эффективность при установке правильного лечения зрения. По словам врачей детской поликлиники, оборудование очень простое в использовании. И весь процесс диагностики теперь занимает намного меньше времени.

Также на баланс детской поликлиники поступил новый аппарат УЗИ, а в кабинет врача-отоларинголога была закуплена современная ЛОР-установка для комплексного обследования пациента и профилактических процедур.

Всего в рамках реализации регионального проекта, более 30 наименований современного медицинского оборудования поступит в детские учреждения здравоохранения города-курорта.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик