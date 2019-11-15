Виски защищает от онкологии, выяснили израильские ученые

/Здоровье/

В попытке выяснить, полезны алкогольные напитки или вредны, исследователи постоянно ищут доказательства. Или опровержения. И вот вердикт по виски. Исследования доказали, что виски может быть и полезен для нашего здоровья. В умеренных количествах, конечно.

Виски богат эллаговой кислотой, которую также можно найти в большинстве фруктов, пишет Wide Open Eats. Она является антиоксидантом, то есть обладает способностью защищать клетки организма от окислительного стресса. А повреждения, вызванные свободными радикалами, ведут к мутациям и злокачественному перерождению клеток.

Умеренное употребление виски также может улучшить защиту организма от возрастной деменции. Исследование специалистов медицинского центра в Израиле (Beth Israel Deaconess Medical Center) свидетельствует: вероятность развития слабоумия ниже среди тех взрослых, которые употребляли алкогольный напиток в умеренных количествах, по сравнению с теми, кто не употреблял вообще никакого алкоголя.

Виски, по мнению многих ученых, относится к тем алкогольным напиткам, которые могут поддерживать здоровье миокарда, сокращать количество «плохого» холестерина в крови и увеличивать уровень «хорошего». Помимо этого, виски считается безопасным для диабетиков – в нем содержится мало сахара и углеводов. Одна порция виски успокаивает нервы и успокаивает мозг, замедляя его активность.

Хотя виски не является источником молодости, он может помочь вам дольше оставаться здоровым. Одно это стоит глотка или двух.

Фиа Монт

Источник: https://lifter.com.ua/viski-zashchishchaet-ot-onkologii-vyyasnili-izrailskie-uchenye-12664?fbclid=IwAR0qtc7L4p2XJb6Zm9WseZ27jGDq9OdHXfczhYFAceiOpgqWwS-6JTJv9oM