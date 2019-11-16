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Как чиновники отреагировали на публикации о закрытии физиотерапии в Керчи

В Керчи после протеста общественности передумали закрывать физиотерапевтическое отделение. Накануне с официальным заявлением по этому поводу выступила председатель Керченского городского совета Мая Хужина и главный врач городской больницы №3 Константин Алейченко.

Во время приватной беседы с депутатом госсовета Крыма Владимиром Батуренко были затронуты вопросы недавних публикаций в СМИ, которые повествовали о крайней обеспокоенности жителей города в связи с возможным расформированием физиотерапевтического отделения (далее ФТО) и намерением главврача перенести процедурные кабинеты в другие здания на удалении от больницы. В публикациях «Антифашиста» говорилось о том, что жители города начали писать коллективные жалобы депутатам. Не остался в стороне и персонал больницы. Опасаясь сокращений, работники медучреждения обратились к властям с просьбой не допустить закрытия отделения. Однако по мнению Хужиной, «это случайные люди, которые не разобрались в проблеме и сразу начали раздувать скандал». Чиновница назвала публикации по проблеме медицины в Керчи вбросом недостоверной информации и слухами.

«Это мнение диванных экспертов, которым, видно, нечего делать. И вот они берут и делают из мухи вот такого слона», — заявила Хужина депутату госсовета Крыма Владимиру Батуренко во время беседы на предмет появления в СМИ недостоверной информации о якобы закрытии физиотерапевтического отделения. Показательно, но только после огласки проблемы главврач больницы сообщил о том, что его не правильно поняли, и что отделение никто закрывать не будет. По его словам, речи об увольнении сотрудников не было вообще, больница планирует только расширяться, увеличивая штат специалистов и спектр предоставляемых услуг.
Тем не менее трудовой коллектив медучреждения действительно обратился к депутату Батуренко за помощью в официальном порядке. По всей видимости, раньше руководством больницы оговаривались совсем другие тезисы, что и послужило поводом для беспокойства персонала и жителей города.
А пока хозяйственники делают громкие заявления о предстоящем ремонте помещений — в больнице более месяца не вывозится мусор. Контейнерная площадка утопает в отходах. По данным источников в медицинском учреждении, подрядчик, с которым больница заключила договор — не может найти место для захоронения отходов на мусорном полигоне.
Уверен, в этот раз никаких недоразумений не произойдёт, а Мая Викентьевна не поставит под сомнение очевидные вещи и не оставит без внимания мусорные горы в больничном дворе.
Напомню, Керченская городская больница №3 обслуживает порядка 40 тыс. жителей. Здесь лечатся сотни керчан: взрослые и дети, приходящие по направлению из близлежащей поликлиники, а также пациенты из стационарных отделений больницы.

Михаил Днепровский

Источник: https://nordstrim.livejournal.com/24513.html

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Категория: Новости / Здоровье

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