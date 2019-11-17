Кардиолог прокомментировал смерть политика Никиты Исаева

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Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с телеканалом 360 заявил, что смерть политика, директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в 41 год из-за проблем с сердцем является «чудовищно безвременной».

По его мнению, в 40-летнем возрасте люди способны «ощутить и понять», если у них появляются проблемы с сердцем.

«У меня были пациенты самого разного возраста: 35-летние, 45-летние. Они приходили и говорили: «Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает», — рассказал кардиолог.

Специалист добавил, что такие кратковременные симптомы являются значимыми и необходимо обращать на это внимание.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Исаев умер в возрасте 41 года в результате сердечной недостаточности и остановки сердца.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти политика. По предварительным данным, смерть Исаева не носит криминального характера.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/687977-kardiolog-smert-isaev