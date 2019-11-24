Накануне Дня матери в геленджикском роддоме случился бэби-бум!

/Здоровье/

В преддверии самого доброго, наполненного любовью праздника – Дня матери, новоиспеченных мамочек глава курорта с цветами и подарками приехал поздравить со счастливым событием прямо в родильный дом.

Немного смущенные, но такие милые и улыбчивые мамы были приятно удивлены такому вниманию.

С начала 2019 года в геленджикском роддоме на свет появилось 1367 малышей, причем во многих семьях это уже не первый и даже не второй ребенок. По словам врачей многие мамочки возвращаются в роддом в четвертый и даже пятый раз. В среднем за сутки в стенах геленджикского роддома рождается по 7 малышей. А в преддверии Дня матери, по словам сотрудников роддома, случился настоящий бэби-бум. Тольково вторник 19 ноября родилось 11 детей. А за неполный ноябрь 2019 года здесь родилось 111 маленьких граждан нашей страны.

Алексей Алексеевич поблагодарил за работу и весь медицинский персонал учреждения, на плечах которого лежит огромная ответственность. А рожают в Геленджике не только жители муниципалитета, но и приезжие мамочки из близлежащих городов.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик