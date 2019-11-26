Владимир Синяговский: Новороссийску необходимо современное медицинское оборудование...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимиру Синяговскому провел рабочую встречу с Сергеем Цымбалом – председателем Общественной палаты города-героя Новороссийска.

Они обсудили возможности поставки отечественного медицинского оборудования в медицинские и онкологические центры Краснодарского края российского производства. Подобное медицинское оборудование экспортируется в Тайланд, Польшу и Турцию. Оно соответствует современным технологическим стандартам, ничем не уступает аналогичному зарубежному. Это позволит снизить смертность от новообразований, обеспечить оптимальную доступность к качественным медицинским услугам населению.

«Президентом до 2024 года была поставлена задача 100% реализации национальных проектов. Один из них направлен на модернизации здравоохранения. Основными целями проекта является: во-первых, обеспечение устойчивого развития численности населения Российской Федерации, а, во-вторых, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. А как это сделать? Конечно же, оптимизировать работу медицинских организаций, внедрить инновационные медицинские технологии, включая систему ранней диагностики и дистанционного мониторинга здоровья пациента. Самое важное чтобы подобное оборудование было доступным. Чтобы каждый обратившийся мог получить качественное исследование. Оборудование, что было приобретено в рамках приоритетных проектов, уже требует замены. А для этого нужна поддержка краевого руководства. Будем выходить с этой инициативой по Новороссийску,» - подытожил Владимир Синяговский.