Главный онколог Новороссийска Михаил Леонов представил свою уникальную книгу

29 ноября в морском культурном центре Новороссийска прошла презентация уникальной книги «Врачеватели Новороссийска», написанной Михаилом Леоновым вместе с журналистом Людмилой Бойко.

Леонов - главный врач ГБУЗ «Онкологический диспансер № 3», врач-онколог высшей категории, главный онколог города Новороссийска, доктор медицинских наук. Диспансер он возглавляет уже 15 лет. Леонов - автор 150 научных публикаций, одной монографии, 8 учебных пособий для практических врачей и студентов вузов. Книга об истории здравоохранения Новороссийска – первый ненаучный труд, вышедший из-под пера врача.

«На презентации специалисты онкодиспансера подробно и увлекательно раскрыли историю здравоохранения в городе, описанной в книге», - сообщила Людмила Бойко.

На презентации выступил депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский. Он отметил особый вклад в собирании уникальных материалов Михаила Леонова. Активно содействовали написанию книги новороссийские историки и архивисты.