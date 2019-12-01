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1 декабря геленджичане на Центральной площади курорта совершенно бесплатно проходят тестирование на ВИЧ.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом в Геленджике организовали тестирование на ВИЧ для удобства людей прямо на Центральной площади.

Для того чтобы сдать анализ прямо в карете скорой помощи и уже через 10 минут узнать свой результат, в Краснодаре закупили целую партию современных тестов. Узнать есть ли в крови вирус сейчас может каждый. Медики протестировать готовы не только жителей, но и гостей курорта. Для прохождения анализа у людей не требуют даже паспорт, анализ делается анонимно. Работать лаборатория на колёсах начала в 11 часов утра и к этой минуте провериться уже успели несколько десятков человек.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик