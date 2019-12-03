ТОП-5 «РОДИТЕЛЬСКИХ» МИФОВ О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

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К распространенным заблуждениям среди родителей медики относят мифы о том, что прививки могут стать причиной аутизма, беспокойный сон новорожденных нужно лечить медикаментозно, поливитамины нужны каждому ребенку, частые ОРВИ – это признак низкого иммунитета, на пятом месте миф о неспособности многих женщин кормить грудью.

Бороться с этими мифами, а также информировать родителей о правах и возможностях бесплатной медицинской помощи в рамках системы ОМС с 2016 года медикам помогают страховые представители – сотрудники страховых медицинских организаций. Об этом на конференции по страхованию и качеству жизни, состоявшейся в Москве в рамках X Всероссийского конгресса пациентов, сообщила Татьяна Стецкая, врач-невролог, научный сотрудник НИИ генно-молекулярной эпидемиологии КГМУ (Курск).

Например, совместно с одной из страховых медицинских организаций, был проведен опрос 6 000 молодых мам в 13 российских городах. Согласно его результатам, родители продемонстрировали готовность делать прививки детям при условии понимания и знания аргументов «за» и «против» вакцинации (95% опрошенных), а также наличия открытой статистики осложнений после вакцинации (84%), чтобы иметь возможность оценить риски. Кроме этого, 71% опрошенных выразили желание вести контроль прививок. По результатам опроса был разработан и выпущен специальный, так называемый прививочный сертификат («АльфаBABY»), содержащий информацию о частоте, развитии и распространении инфекционных заболеваний, а также статистику возможных осложнений и летальных исходов этих заболеваний – «то есть всю достоверную информацию, которая поможет родителям взвесить все за и против прививок и сделать свой выбор» – рассказала Татьяна Стецкая.

В Омской области стартовал проект, специально направленный на снижение количества преждевременных родов, профилактики и ранней диагностики возможных осложнений беременности, оказание помощи беременным высокой группы риска. «Для улучшения качества и доступности медицинской помощи Министерством здравоохранения Омской области, Территориальным фондом ОМС Омской области и страховой медицинской организацией был осуществлен регламент взаимодействия по информационному сопровождению застрахованных на этапе диспансерного наблюдения в связи с беременностью и родами», – рассказала Марина Костенко, главный врач Городской поликлиники № 8 города Омск.

«На данный момент мы можем говорить о положительных результатах. И сопровождение, и контроль, и взаимодействие, и помощь медицинским работникам – все это взяли на себя представители страховых медицинских организаций. Они помогли создать в каждом кабинете дополнительные рабочие места. Теперь все сотрудники работают в одном информационном поле, что поднимает качество работы на новый, более высокий уровень» – отметила Марина Костенко.

Грамотное информационное сопровождение родителей на каждом этапе беременности позволяет избежать многих ошибок и максимально сохранить здоровье детей. «Любой шаг, ведущий к повышению рождаемости, снижению младенческой смертности – особенно важен. Государство оказывает поддержку не только материальную, мы обязаны рассказать родителям и потенциальным родителям обо всем объеме медицинской поддержки. И в этом случае полис ОМС – это персональная VIP-карта, когда у пациента есть личные консультанты, в лице страховых представителей, к которым можно обратиться со своей проблемой. И они решат эту проблему», – подчеркнула Татьяна Буцкая, Председатель Правления общероссийской общественной организация поддержки материнства и детства «Совет Матерей».

«Институт страхования в целом является максимально социальным финансовым инструментом, который может использоваться для защиты человека с самого его рождения. Он позволяет минимизировать риск потерь, с которыми каждый может столкнуться в течение всей своей жизни, в том числе – связанными с ущербом здоровью» – подтвердил Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Алтана Арнюдаева