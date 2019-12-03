Россияне исходят из стереотипов при выборе продуктов питания

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Наиболее часто употребляемые продукты в рационе россиян – хлеб, хлебобулочные изделия и растительные масла – не реже двух раз в неделю их употребляет по 91% респондентов.

Мнение россиян в оценке своего рациона питания разделилось практически поровну: 48% считает его правильным и столько же – нет.

Более половины россиян (53%) что-то слышали, но не знают подробностей о существовании различных заболеваний, которым подвержены растения в сельском хозяйстве

Питательные свойства продукции являются важными только для 6% респондентов

Большинство россиян предпочтут покупать сельскохозяйственные продукты отечественного производства (83%)

ВЦИОМ при поддержке компании Bayer провел ежегодное исследование «Bayer Барометр» с целью определить, на какие факторы ориентируются россияне при выборе продуктов питания, а также изучить их представление о правильном питании.

Исследование показало, что в рационе жителей нашей страны ежедневно присутствуют свежие овощи (51% респондентов); молоко, молочные продукты – 48%, мясо – 37%, фрукты, ягоды – 34%, свежая и замороженная рыба – 2%, а хлеб и хлебобулочные изделия – 79%. При этом россияне практически поровну разделились в оценке своего питания: 48% считает его правильным и столько же – нет.

В понятие правильного питания 43% россиян вкладывают отказ от употребления вредных продуктов (фастфуд, сладости, газированные напитки и др.), 35% отмечают необходимость дробного частого питания, еще столько же респондентов склоняются к соблюдению водного баланса. 33% респондентов под правильным питанием подразумевают потребление только органических продуктов, 31% - умеренность в еде, 30% вкладывают в это понятие контроль состава покупаемых продуктов. И только 22% опрошенных отметили, что залогом правильного питания является контроль белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Для 87% жителей России в той или иной мере важно наличие полезных продуктов питания в магазинах. При этом при покупке продуктов, а именно овощей, фруктов и другой продукции растительного происхождения, только 17% респондентов ориентируется на безопасность и всего лишь 6% на питательные свойства. Около половины россиян (48%) в первую очередь ориентируются на их свежесть. Чуть менее трети опрошенных (31%) выбирают продукты исходя из цены. Для 28% важным фактором является отсутствие ГМО. Четверть респондентов (24%) отметили, что на их выбор влияет страна производства.

Подавляющее большинство россиян (83%) предпочтут скорее отечественные продукты: овощи, фрукты, бобовые и другие продукты растительного происхождения. При этом двое из пяти (41%) испытывают недостаток в отечественных продуктах.

Только 8% россиян связывают понятие «полезные продукты» с их питательными свойствами, и 15% считают, что полезность продуктам придают витамины. В то время как для 45% опрошенных критерием полезности является отсутствие ГМО, 27% считают полезными продукты с натуральными компонентами. 26% отметили продукты без агрохимикатов/пестицидов, 21% – без промышленных трансжиров, 18% – с низким содержанием сахара или соли.

«Само понятие «полезные продукты» настолько широко и часто индивидуально, что трудно уложить его в конкретное определение. Однако в обществе уже сформировано некое мерило полезности, которым оно пользуется. Но эти стандарты могут оказаться надуманными и вводить покупателей в заблуждение. К примеру, 45% россиян считают, что ГМО снижают полезность продуктов. Уверен, что большинство населения не старается разобраться в этом вопросе, а опирается на суждения. ГМО растения выращивают с 1996 года и от них пока никто не умер», – отмечает Сергей Александрович Брускин, к.б.н., заместитель директора по научной работе Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН

Светлана Владимировна Орлова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов», так прокомментировала данные опроса: «Лишь незначительное число россиян понимает, что на самом деле из себя представляет правильное питание. При выборе пищевых продуктов жители нашей страны в большей степени обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов и в меньшей степени – на сбалансированность своего рациона. Только каждый пятый из опрошенных знает о важности контроля макро- и микронутриентов, около трети россиян отметили значимость соблюдения режима питания и водного режима. И совсем немногие знают о том, что рацион можно корректировать при помощи биологически активных добавок к пище. Соблюдение этих норм позволяет предотвратить развитие алиментарно-зависимых заболеваний, связанных с обменом веществ, таких как сахарных диабет и ожирение, известных как болезни цивилизации, а также следовать принципам здорового питания и активного долголетия».

Эксперты сходятся во мнении, что результаты опроса однозначно подтверждают отсутствие в обществе знаний об основах производства сельскохозяйственной продукции. «Необходимо понимать, что в сельскохозяйственном производстве постоянно присутствуют риски, связанные с потенциальной потерей урожая ввиду жизнедеятельности вредных организмов: насекомых, патогенов и сорняков. Так, саранча способна уничтожить до 100% урожая. Чтобы защитить посевы аграриям просто необходимы пестициды, объединяющие химические и биологические препараты. Что касается вопросов их безопасности для здоровья человека и окружающей среды, следует указать, что все средства защиты растений имеют определенные зарегистрированные регламенты применения. При соблюдении этих регламентов применение пестицидов в сельском хозяйстве безопасно, что подтверждается многолетними научными исследованиями. Несоблюдение аграриями регламентов чаще всего и является причиной негативных последствий как для человека, так и для окружающей среды», – отмечает Александр Лаптиев, д.б.н., заместитель руководителя Центра биологической регламентации использования пестицидов Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений, директор ООО «Инновационный центр защиты растений».

Исследование также выявило ряд убеждений о производстве продуктов растительного происхождения. Несмотря на то, что принятый закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступает в силу в январе 2020 года, половина россиян (52%) при выборе из двух одинаковых растительных продуктов питания предпочтут тот, на котором есть маркировка «Эко» или «Органический». Чаще всего респонденты (29%) объясняют свой выбор натуральностью и экологической чистотой таких продуктов. Восемь из десяти респондентов (78%) согласны с мнением, что органические продукты безопаснее и полезнее для здоровья, чем обычные продукты. 69% россиян считают, что органические продукты безопаснее для окружающей среды, а 61% полагают, что при производстве органических продуктов не используются агрохимикаты, пестициды.

По словам Александра Лаптиева, д.б.н., заместителя руководителя Центра биологической регламентации использования пестицидов Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений, директора ООО «Инновационный центр защиты растений, продукты питания, произведенные из сельскохозяйственных культур, которые в процессе выращивания были обработаны средствами защиты, никоим образом не могут быть менее полезными, чем продукты, полученные из растений, выращенных в условиях органического земледелия. «Тем более что технология выращивания последних не исключает применения, например, веществ, содержащих медь. Полезность и питательные свойства продукции не зависят от применяемых средств защиты растений. Также и продукты из растений, прошедших генную модификацию, не теряют своих пищевых свойств, поскольку в процессе получения таких растений изменения носят узко целевой характер и повышают устойчивость сельхозкультуры к конкретному вредному организму», - отмечает он.

При этом опрос показал, что более половины россиян (53%) что-то слышали, но не знают подробностей о существовании различных заболеваний, которым подвержены растения в сельском хозяйстве. Однако болезни растений могут приводить к колоссальным потерям урожая и нести угрозу продовольственной безопасности. В истории немало примеров, когда агротехнологии помогали справляться с массовым распространением болезней, например, по словам Сергея Александровича Брускина, к.б.н., заместителя директора по научной работе Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, именно генетическая инженерия позволила в XX веке остановить эпифитотию вируса кольцевой пятнистости папайи – инфекционную болезнь растений, распространившуюся на значительной территории, аналогично эпидемии у людей, и угрожавшей всему виду. В связи с этим с 1998 года практически вся папайя, продающаяся в мире, – генно-модифицированная.

Анна Полищук