СОЗДАНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ КРАЙНЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО

/Здоровье/

Об этом заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов на конференции «Частная медицина. Эволюция», состоявшейся в рамках «Российской недели здравоохранения».

Несмотря на то, что большинство граждан (66%), согласно опросу ВЦИОМ, по-прежнему предпочитает лечиться в медицинских учреждениях, входящих в систему ОМС, 43% опрошенных обращаются в платные отделения государственных и муниципальных поликлиник, а 40% – проявляют интерес к частным клиникам. «При этом удовлетворенность уровнем оказания услуг в частных клиниках заметно выше. Так, 83% опрошенных довольны лечением в негосударственных медучреждениях. Удовлетворенность работой платных отделений чуть ниже – 78%, а вот клиники системы ОМС заметно уступают – 55%», – отметил вице-президент «Опоры России» Александр Грот.

По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, одним из перспективных направлений развития частной медицины может стать формирование единой логики бизнес-процессов внутри клиник. Унификация принципов информационного обмена между клиниками и страховыми организациями, разработка единой структуры формирования прейскуранта клиник и счетов за оказанные услуги однозначно будут содействовать развитию добровольного медицинского страхования.

В этом контексте актуальным становится вопрос формирования саморегулируемой организации (СРО) в сфере частной медицины, которая по аналогии со СРО на страховом рынке могла бы взять на себя подготовку соответствующих стандартов. «Появление же саморегулируемой организации частных клиник, работающих в системе ОМС (с обязательным членством в ней), содействовало бы повышению доверия к ним, выстраиванию максимально продуктивного диалога с регуляторами рынка, вхождению представителей СРО в территориальные комиссии, ответственные за формирование тарифов и распределение объемов, что минимизировало бы вероятность развития конфликтных ситуаций в системе», – подчеркнул Дмитрий Кузнецов, – «Объединение усилий позволит негосударственным клиникам эффективно включиться в реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а в итоге – помочь государству повысить продолжительность и качество жизни россиян».

По мнению руководителя аналитической группы «РБК» Сергея Хитрова, популярность лечебных учреждений системы ОМС объясняется, с одной стороны, падением доходов населения (в 2019 г. оно составило 10,4%) и ростом закредитованности (в 2018 г. средняя задолженность на 1 россиянина достигла 100 тыс. рублей), а с другой стороны, «медицинская инфляция» в 2018 г. превысила, по данным РБК, 30%. Такой разрыв между падением доходов населения и ростом отраслевой инфляции неизбежно повысил интерес граждан к возможностям «бесплатной медицины», то есть к системе ОМС. Платные услуги рассматриваются скорее, как дополнение к базовому пакету – там, где программы ОМС заканчивают свое действие. При этом несмотря на то, что пациенты предпочитают разовые посещения частных клиник, рынок платных медицинских услуг продолжает поступательно расти: по 2-3% ежегодно.

Как отметил завкафедрой управления и экономики НИУ ВШЭ Сергей Шишкин, соотношение расходов на «бесплатную» и платную медицину составляет 60% на 40%. «Государство тратит на медицину 3,2% ВВП, а частные расходы населения можно оценить в 2,3-2,4% ВВП, то есть условно государственные расходы соотносятся с частными в пропорции 60/40. Такое соотношение сохранится и в будущем: будут расти расходы как государства, так и населения». При этом бесплатная медицина неизбежно будет развиваться на принципах социального страхования, а не бюджетной сметы. Изменение нормативно-правовой базы может дестабилизировать систему здравоохранения на долгие годы и помимо этого – лишить граждан возможности получать медицинскую помощь на всей территории Российской Федерации.

Алтана Арнюдаева