СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОМС ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ ВЫРОСЛИ В 3,5 РАЗА

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Об этом на XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и Качество – 2019» рассказала Ольга Верховодова, начальник Управления ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

«Мы берем ориентир на то, что с каждым годом размер финансового обеспечения базовой программы ОМС будет расти. И в 2020 году объем таких субвенций составит 2,2 трлн рублей, что выше на 7,6% по сравнению с 2019 годом. Обязанность федерального фонда совместно с территориальными фондами в обеспечении жесткого контроля этих средств, и в обеспечении застрахованным гражданам качественной и своевременной медицинской помощи», – подчеркнула Ольга Верховодова.

Особую роль в данном процессе занимают контрольно-экспертные мероприятия, проводимые территориальными фондами совместно со страховыми медицинскими организациями, а также работа страховых представителей по информированию, консультированию населения в рамках системы ОМС. На сегодняшний день статистические данные по обращениям в СМО показывают изменение самой структуры обращений: уменьшение количества жалоб и увеличение обращений за консультациями.

«Ровно этого мы и добивались, – отметила Ольга Верховодова. – Страховые представители – это помощники медицинских организаций, «путеводная звезда» наших застрахованных граждан. Потому что именно они в настоящее время обязаны решить любой конфликт, урегулировать совершенно любой вопрос, возникающий при взаимодействии застрахованного лица с медицинской организацией. И перед нами стоят еще более высокие цели».

«Мы развиваем каналы обратной связи – это посты страховых представителей в медицинских организациях, прямая телефонная связь, которая позволяет при снятии трубки выйти на страховщика. В регионах продолжается активное внедрение проекта «Здравографика» – информационных touch-панелй. В этом году «Здравографики» предусмотрены в 49 регионах, мы ожидаем, что подобные проекты в том числе помогут сформировать приверженность пациентов к лечению и здоровому образу жизни. С 2020 года в регионах планируются мероприятия по открытию офисов по защите прав застрахованных. Суть таких офисов в обеспечении защиты прав застрахованных, независимо от места оказания медицинской помощи, то есть на территории всей страны», – прокомментировал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Развитие инструментов коммуникаций с застрахованными лицами – одна из главных задач страховых медицинских организаций. Коммуникации осуществляются через электронные почтовые средства связи, в форме прямого общения через call-центры, встречи, консультации, проведение различных акций.

«Наиболее перспективный метод на наш взгляд – это мобильные приложения, через которые можно обеспечить контакт с застрахованными не только по вопросам профилактических мероприятий, но и по результатам анализов реестров счетов и проводимых экспертиз, предоставить рекомендации по выбору медицинской организации, правильному образу жизни, лечебному питанию. То есть реально перейти к персонифицированной страховой модели ОМС и сопровождать застрахованного с момента выдачи ему полиса ОМС и предоставления информации о диспансеризации, до решения его проблем и защиты прав при получения медицинской помощи», – рассказал Дмитрий Муравьев, директор Дирекции ОМС в Московской области АО «МАКС-М».

«Для достижения результатов взаимодействие территориальных органов Росздравнадзора, федерального фонда и территориальных фондов, медицинских организаций и страховых медицинских организаций должно быть направлено на совместную деятельность, которая позволит своевременно принимать необходимые управленческие решения», – отметила Светлана Кравчук, заместитель председателя ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Алтана Арнюдаева