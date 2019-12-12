Заменители сахара: особенности и преимущества

/Здоровье/

О вреде традиционного сахара знают многие. Поэтому идея его безопасной замены остаётся актуальной. Вред продукта касается проблем с набором лишнего веса, так как сахар несёт в себе «пустые калории».

Сахарозаменители пользуются спросом не только среди худеющих людей, но и спортсменов, диабетиков, пожилых и тех, кто придерживается здорового питания.

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Для чего используются «аналоги» сахара?

Смысл замены сахара в том, чтобы снизить калорийность, и повысить сладость продукта. Поэтому заменители используют в пищевой индустрии, так ка многие из них дешевле натуральной продукции, при хороших показателях сладости.

Сахарозаменители обеспечивают сладость газировок, соков и нектаров. Люди, которые хотят сбросить вес, также пользуются заменителями сахара, что позволяет снизить калорийность питания. Многие часто берут баночку подсластителя с собой, для корректировки вкуса блюд и напитков, находясь вне дома. К тому же сахарозаменители используются диабетиками, не готовыми полностью отказаться от сладкого.

Натуральные заменители

Условно представленные на рынке заменители сахара можно поделить на две группы: натуральные и синтетические. Если сахар изготавливается из свеклы и тростника, натуральные заменители из альтернативных компонентов. Преимущество природных заменителей в том, что для их усвоения не требуется инсулин. Именно поэтому такие продукты часто используют при диабете.

Синтетические заменители

Продукция получается химическим путем. Её сладость намного больше сладости сахара, а калорийность стремиться к нулю. Поэтому часто используется людьми, планирующими похудеть. Свойства сахарина находятся на стадии изучения. Не приветствуется превышение установленных норм употребления продукта.

Евгений Счастливый