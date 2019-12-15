75% россиян выступает за независимый контроль над лечебными учреждениями

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При этом 41% граждан перепроверяют диагноз и назначения врача, а почти каждый третий россиянин (29%) надеется на поддержку страховых представителей.

Такие данные на круглом столе в ТАСС «Динамика отношения россиян к системе здравоохранения: результаты исследований» привел директор ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.

В течение последних нескольких лет исследовательский центр ВЦИОМ проводит регулярные социологические замеры – изучает отношение россиян к системе здравоохранения. Как показывает сравнительный анализ, с 2017 года доля россиян, настаивающих на контроле за врачами, остается, в целом, стабильной – трое из четырех опрошенных (75%) выступают за сохранение независимого контроля над медицинскими учреждениями. «41% россиян заявили, что они перепроверяют диагноз и назначения врачей. Велика эта доля или незначительна? Чтобы ответить на этот вопрос надо помнить о том, что доверие является одним из базовых условий любой социальной системы. Очевидно, что ситуация с доверием в системе здравоохранения далека от идеала», – отметил Кирилл Родин. При этом кризис доверия проявляется в отношениях между всеми участниками системы здравоохранения: пациентами, врачами, государственными регуляторами, страховщиками.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, одна из причин состоит в том, что с развитием современных каналов коммуникации резко вырос поток информации невысокого качества со стороны блогеров, сетевых комментаторов и просто активных пользователей сети, уровень компетентности которых зачастую крайне сомнителен.

В то же время наблюдается дефицит профессиональной информации со стороны врачебного сообщества. При таком информационном разрыве появляется недопонимание – «все ли правильно делают медики?», которое россияне – особенно в случае конфликта - пытаются разрешить, обращаясь по традиции к силовым структурам, в частности, в прокуратуру (42%).

«Должна увеличиться открытость со стороны медицинского сообщества, аналогичная информационной открытости страховщиков. Это особенно важно при обращении человека за медицинской помощью. Проблема излишних ожиданий со стороны пациента будет менее острой, если доктор открыто объяснит пациенту, какой может быть результат в каждом конкретном случае – процент осложнений, прогноз, сроки выздоровления и так далее. При отсутствии этой информации от врача пациенты обращаются к доступным источникам – соседям, друзьям, родственникам, после чего делают выводы о компетентности или уровне подготовки врача…», – заявил Дмитрий Кузнецов.

Но наблюдается и позитивный тренд. Россияне начинают понимать, что конфликты целесообразнее решать не силовыми методами, а внутри системы здравоохранения – с привлечением страховых компаний (23%) и страховых представителей (14%) или руководителей медорганизаций (36%). По данным Всероссийского союза страховщиков, количество обращений к страховым представителям ежегодно растет на 30%, отметил заместитель гендиректора компании «СОГАЗ-МЕД» Сергей Плехов.

Кроме этого, результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют о растущем запросе к страховым представителям в части защиты прав пациента при врачебных ошибках (29%), информирования о каналах обращения в случае получения некачественной медицинской помощи (25%), и информирования о правах пациента и перечне бесплатных медицинских услуг (24%). Особенность результатов опроса этого года – растущий запрос общества к контролю страховщиками качества оказания медицинской помощи онкопациентам (20%)

В следующем году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на борьбу с онкологией будет выделено дополнительно 50 миллиардов рублей. «Ежегодно финансирование системы ОМС увеличивается, что позволяет расширять перечень видов бесплатной медицинской помощи. В этом году более чем на 198 миллиардов рублей увеличиваются субвенции в регионы. Рост финансирования дает нам возможность включать не только новые виды лечения, но и закупать современное медоборудование, которое помогает минимизировать ошибки в постановке диагноза», – отметила заместитель председателя ФФОМС Елена Сучкова.

Пациентское сообщество видит две основные проблемы в области выстраивания доверительных отношений между всеми участниками системы здравоохранения: ответственность медицинских организаций за нарушения прав пациента и необходимость повышать вовлеченность страховых медицинских организаций в защиту прав пациента. «Во-первых, по мнению 49% опрошенных нами экспертов (а всего было опрошено 249 специалистов) основную ответственность за нарушение прав пациентов несут администрация и сотрудники медучреждений», – заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, – «А во-вторых, страховые компании имеют высокий потенциал в отстаивании прав пациентов. Мы видим, что страховщики активно выступают на стороне, как они говорят, застрахованных, отстаивая право пациента на доступную и качественную медицинскую помощь. Несомненно, возможности ОМС надо использовать на полную мощность».

Одним из оптимальных способов восстановления доверия в системе здравоохранения, по мнению вице-президента бизнес-ассоциации «Опора России» Александра Грота, является реальное соблюдение принципа «деньги следуют за пациентом». В этом плане участие частных клиник в программах ОМС имеет позитивное значение для всей системы здравоохранения.

Эксперты полагают, что решение проблемы кризиса доверия лежит в плоскости взаимного учета интересов сторон. Как пояснил руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, пациенты должны более ответственно относиться к собственному здоровью и выполнять предписания врачей, медицинские работники должны научиться разговаривать с пациентами, изменить общий подход, когда главным становится не «борьба с болезнью», а «лечение человека». При этом страховщики должны стать для пациентов и врачей центром компетенций по выявлению и устранению, и более того – предотвращению врачебных ошибок.