Как сохранить суставы здоровыми в долгосрочной перспективе

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Суставы играют одну из ключевых ролей, когда речь идёт о качестве жизни. Человек считается молодым и здоровым, когда с ними всё в порядке, и они функционируют нормально. Ухудшение в работе суставного аппарата – это первый признак старения.

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На самом деле сохранит суставы здоровыми по силам каждому. Набор способов и методик довольно прост и доступен в понимании. Чтобы суставы оставались здоровыми и в долгосрочной перспективе и качественно справлялись с возложенным на них функционалом, необходимо уделить внимание рациону питания и физической активности. Это два базовых направления.

Чтобы суставы не утратили свою гибкость и эластичность, необходимо употреблять продукты, которые в своём составе содержат много кальция. К числу таковых стоит отнести: творог и молоко, сметану и сыр, брокколи и листовые овощи. При дегенеративных нарушениях, предпочтительно принимать специальные препараты с высоким содержание сульфат хондроитина. Консультация с лечащим специалистом носит обязательный характер. Сульфат хондроитин можно получить и в домашних условиях. Это всем известный холодец, зельц или же концентрированный отвар на базе костей животных.

Двигательная активность человеку просто необходима. Если таковой будет недостаточно, то суставы очень быстро начнут терять свой природный функционал. Дело тут в том, что суставная жидкость вырабатывается в жидком состоянии лишь в том случае, если человек активно двигается. Поверхности сустава получают питание исключительно от этой субстанции. Если двигательной активность будет недостаточно либо она будет отсутствовать, то разрушения составов и образования различных патологий – не избежать.

Желательно, чтобы нагрузка на суставы была сбалансированной и соответствовала возрастной группе. Для разработки эффективной системы упражнений, можно обратиться к опытному специалисту. Будьте здоровы!

Евгений Счастливый