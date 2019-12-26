Витаминный «передоз»: врачи предупреждают об опасности

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В России стали увлекаться мегадозами витаминов. Это приводит к серьезным последствиям для здоровья, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Зимой россияне испытывают острый дефицит витамина D. Слишком мало солнечных дней, а когда солнце появляется, активность ультрафиолетовых лучей крайне низкая.

Для многих решение проблемы – витамины или биологически активные добавки. Обычно дозировку таких препаратов измеряют "на глазок", без консультаций с врачами. В итоге – передозировка и ущерб здоровью, рассказал радио Sputnik Владимир Болибок.

"Сейчас пошла мода покупать витамины импортного производства. Они иногда грешат мегадозами. Особенно часто это встречается у американских производителей. Они считают, что чем больше витаминов, тем лучше, но это не всегда так. Мегадозы витаминов вредят нашему здоровью и сказываются на состоянии печени, почек, щитовидной железы и поджелудочной железы. Все хорошо в меру и в дозу", – рассказал врач.

Еще тяжелее последствия, если перестать принимать мегадозы витаминов, объяснил врач.

"От того же витамина D, который часто употребляют, можно получить передозировку. От витамина A тоже, да и витамин C от постоянных повышенных доз может вызвать неприятные последствия. Самое же противное, что может произойти – это когда человек прекращает принимать витамины в больших количествах. В этот момент возникает усиленное выведение из организма того витамина, который уже есть", – предупредил Владимир Болибок.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/