"Подцепить можно всякое": профессор рассказал о вреде грязных денег

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Вирус гриппа – это самое безобидное, что вы можете "подцепить" от использования грязных бумажных купюр. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, член Президиума РАЕН, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, Виктор Зуев.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказала, что бумажные деньги – это рассадник инфекций и вирусов. Специалисты объяснили, что из-за особенности бумаги, из которой делают купюры, вирусы могут жить на них до двух недель.

В интервью радио Sputnik Виктор Зуев подтвердил опасения чиновников.

"Денежные знаки сделаны из специальной очень плотной бумаги. Это сделано, чтобы они могли безболезненно для себя пройти через множество рук. Конечно, все эти руки были не обязательно мытыми. Также эти купюры могли падать на землю, могли в любые ситуации попасть, и они очень грязные", - рассказал врач.

Спасением от "грязных" купюр профессор назвал банальное мытье рук. В интервью радио Sputnik он напомнил, что в холодное время года микробы живут дольше, и их обязательно надо смывать с рук мылом, сразу после прихода домой.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/