Геленджикским врачам вручили сертификаты на получение квартир

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В преддверии Нового года еще 5 медицинских работников курорта стали новоселами.

Сертификаты на получение жилья геленджикским медикам вручил глава муниципалитета Алексей Богодистов на итоговой планерке в больнице.

Квартиры предоставлены в новостройках и полностью оборудованы всем необходимым. Новое жилье получили врачи, которые не так давно приехали в Геленджик из Читы, Севастополя, Барнаула, Нижнего Новгорода, Волгограда и Смоленской области. Собственное жилье было предоставлено врачу-педиатру Людмиле Белоусовой, врачу-хирургу Никите Пальцеву, врачу-хирургу Алексею Пельганчуку, врачу-хирургу Евгению Размахнину и врачу-педиатру Раисе Шуваловой.

Как отметил глава курорта кадровый вопрос один из самых острых и привлечь хороших специалистов, в которых так нуждается Геленджик можно только предоставлением жилья. Алексей Алексеевич также добавил, что с начала года нашли возможность выделить 3 квартиры. Сегодня еще 5 геленджикских медиков встретят новогоднюю ночь в собственной квартире.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик