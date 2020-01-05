Перерасчет доходов руководства больниц не решит проблему маленьких зарплат

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Исправить ситуацию со скромными зарплатами врачей в регионах может только увеличение финансирования медицины в России, заявил председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

Инициативу рассчитывать зарплату врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений ранее озвучил спикера Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, руководителей надо вынести в отдельный список, чтобы их доходы не отражались в общей статистике и не влияли на доходы врачей и медсестер.

Однако, как рассказал радио Sputnik Андрей Коновал, в Госдуме назвали важную проблему, но решение предложили неверное.

"Зарплаты главных врачей, экономистов и главных бухгалтеров и так не попадает в статистику и не учитывают в отчетах. Да, туда могут попасть зарплаты заместителя главного врача, но даже если мы их уберем, то это не очень сильно исправит ситуацию. Необходимо увеличить объем финансирования государственных медицинских учреждений примерно в полтора-два раза, чтобы увеличить фонд заработной платы. Если этого не сделать, мы ничего кардинально не решим", - рассказал Андрей Коновал.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/