В Северной Осетии открывшаяся после капремонта больница закрылась на следующий же день

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Жители Ардонского района Северной Осетии жалуются, что по-прежнему вынуждены ездить за медпомощью в соседние лечебные учреждения.

"Нам абсолютно ничего неизвестно, когда, наконец, заработает Ардонская ЦРБ. Формально ее открыли: приехали чиновники, перерезали красную ленточку.

Но по факту медучреждение не функционирует. Прошла неделя. Мы все ждем какого-то объяснения от властей, но пока – тишина", – рассказал "Кавказ.Реалии" житель г. Ардон С. Дзугаев.

Комментарии от ответственных структур получить не удалось. Министр здравоохранения республики Тамерлана Гогичаева и руководство больницы оставили звонки журналистов без ответа.

Жители выдвигают несколько версий, по которым лечебное учреждение могли закрыть сразу после открытия. Основная: реконструированная больница не прошла проверку контролирующих органов. Однако сотрудники управления Роспотребнадзора заявили "Кавказ.Реалии", что "о закрытии впервые слышат".

Напомним, что ремонт в Ардонской ЦРБ начался еще полтора года назад. Все это время жители района были вынуждены ездить за медпомощью в соседние районы. Всего на реконструкцию больницы и поликлиники ушло 364 млн. рублей. Церемония открытия состоялась 30 декабря. Принимать работу приехал глава республики Вячеслав Битаров. Никаких публичных нареканий им высказано не было.

Источник: https://www.kavkazr.com/a/30364333.html