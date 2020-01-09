Российский Красный Крест выступил за индивидуальный подход к сдаче крови

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По всей России на всех станциях переливания, на всех местах забора крови установлен жесткий санитарный эпидемиологический контроль. Никаких сюрпризов априори быть не может.

Если нет противопоказаний, любой человек имеет право сдать кровь, рассказала в интервью радио Sputnik председатель Российского Красного Креста, руководитель проекта "Я – твой донор" Раиса Лукутцова.

Ранее в Самаре областная станция переливания крови запретила геям, "наркоманам" и "проституткам" сдавать донорскую кровь. На сайте службы их отнесли к группе риска.

"Соглашусь, что лица с нетрадиционной ориентацией действительно находятся в группе риска, но всех под одну гребенку мерить нельзя, нельзя огульно сказать, кому можно и кому нельзя сдавать кровь. Есть закон о донорстве, который регламентирует забор крови. Подход должен быть сугубо индивидуальный", – сказала Раиса Лукутцова.

Вопросы безопасного донорства в нашей стране на очень высоком уровне. В этом направлении профессионально грамотно работает ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство, которое занимается донорством крови.

"Каждый потенциальный донор обязательно проходит обследование, его обследуют перед сдачей крови. Кровь, которая забирается, обязательно подвергается длительному анализу, выдерживается, и бывает, что кровь, которая непригодна для переливания или производства препаратов, просто бракуется. Подход индивидуальный, все проверяется: высокотехнологическая аппаратура, условия хранения производства аппаратов крови. Никаких случайностей быть не может", – сказала Раиса Лукутцова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/