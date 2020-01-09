Суперфуды - суперполезная еда?

/Здоровье/

Человек — существо любознательное и увлекающееся. В погоне за совершенством он бросается из крайности в крайность, по незнанию своему не осознавая, к каким последствиям может привести его очередное новомодное увлечение.

На этот раз в поле зрения приверженцев здорового образа жизни оказались суперфуды (натуральные батончики с семечками, фруктово-ореховые смеси, какао-бобы, напитки на основе бодрящего чая и кокосовой воды), рекламируемые в качестве самой что ни на есть суперполезной еды.

Для начала поясним, что же представляют из себя эти новомодные суперфуды. Такое название получили продукты, в которых концентрация полезных веществ превышает все известные ранее показатели. Суперфуды — это семена, корешки, листья, ягоды, водоросли и другие части растений, произрастающих в труднодоступных местах планеты. Они употребляются как в натуральном виде, как и в виде соков, вытяжек и порошков. Суперфуды подразделяются на 3 группы: для здоровья (ягоды годжи и асаи, порошок спирулины, семена чиа), для красоты (кокос, алоэ вера, виноградные косточки) и для бодрости (чай, какао-бобы). Данные продукты — нечто среднее между едой и лекарствами и по определению больше похожи на биодобавки.

А между тем ученые поставили под сомнение чудодейственные свойства всех этих экзотических новинок. Не случайно в Евросоюзе с 2007 года вступила в силу рекомендация об использовании обозначения «superfood» на упаковке лишь при наличии исследований, доказывающих полезные свойства продукта; в свою очередь, при отсутствии доказательств запрещается рекламировать товар, концентрируя внимание потребителей на целительной силе экзотического продукта. Такие меры позволили отчасти ограничить рекламный «беспредел».

Впрочем, даже эти меры не всегда помогают. Например, в Германии 10 лет назад наблюдался бум продаж первого чудо-продукта, в состав которого входили ягоды и листья клюквы. Реклама воодушевленно вещала о том, что клюквенные соки, эстракты и вытяжки помогут раз и навсегда забыть о цистите и других проблемах, связанных с мочевым пузырем. Но серьезные исследования не смогли доказать наличие целебных свойств клюквы, способных заменить лекарственные препараты. И тем не менее, даже при наличии такой информации продажи клюквенных напитков не снижались еще несколько лет.

Немецкие исследователи утверждают, что популярность «волшебных» продуктов циклична: через каждые несколько лет в магазинах появляются новые наименования. Но для того, чтобы очередной суперфуд стал популярным, проходит не менее 3-4 лет, после чего наблюдается пик продаж. На сегодняшний день свой «пик» переживают семена чиа, богатые кислотами Омега-3, которые известны своими противовоспалительными свойствами. В Германии общая сумма от продаж семян чиа уже составила 4,5 миллиона евро.

А между тем, по мнению экспертов по питанию, вся популярность такого рода продуктов основывается всего лишь на их экзотичности и эксклюзивности. На данный момент ученым только лишь предстоит выяснить, в какой степени регулярное потребление семян чиа влияет на течение сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. А пока, предупреждают специалисты, не стоит доверять рекламным обещаниям, размещенным на упаковке продукта: чрезмерное увлечение подобной едой может привести к негативным последствиям.

Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что вся эта экзотическая продукция прибывает к нам из дальних стран, и поэтому никто не знает, в каких условиях она выращивалась и хранилась. Например, согласно результатам многочисленных исследований, молодые ростки пшеницы под названием «витграсс» и «ягоды годжи» содержат пестициды, а чай, выращенный в Китае, содержит большое количество тяжелых металлов и пестицидов.

В 2013 году Федеральным институтом медикаментов и медицинской продукции в Бонне было даже опубликовано официальное предупреждение о том, что употребление «ягод годжи» одновременно антикоагулянтами, приводит к снижению лекарственных свойств препаратов. Кроме того, препараты против тромбоза не рекомендуют совмещать с употреблением суперфудов, так как даже 3-4 чашки чая с этими ягодами могут вызвать кровотечение.

Специалисты предупреждают, что экзотические растения и фрукты вполне могут спровоцировать появление аллергии. Поэтому лучше всего употреблять не менее полезные и привычные для нас продукты, а уж потом различные диковинки. Давно известно, что обычный грецкий орех содержит не только жирные кислоты, но и мелатонин, необходимый для работы мозга; лимоны и ягоды шиповника богаты витаминами, каротиноидами и антиоксидантами, а их противовоспалительные свойства давно подтверждены на практике.

Диковинные ягоды асаи из Бразилии, чей целебный эффект доказан лишь в тестовых исследованиях, с успехом можно заменить известными всем смородиной и черникой, славящимися высоким содержанием витамина С.

Не стоит увлекаться и китайскими ягодами годжи, которым приписывают противораковое действие. Это действие было подтверждено двадцатилетними исследованием, вот только опыты проводились не с ягодами и соком из них, а с отдельными полисахаридами.

Не доказана научными исследованиями и польза семян чиа. А вот льняные семечки вполне могут стать действенной и экономичной альтернативой заморской диковинке. Исследованиями доказано, что семена льна положительно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта, кроме этого, отмечается их противораковое воздействие.

Если речь идет о здоровье, то не стоит идти на поводу у новомодных тенденций. Поверьте, весьма не дешевые эксперименты с так называемыми «суперполезными» продуктами могут обойтись для вас со временем ох как недешево.

Источник: https://isramed.org/news/934?source=subscribe