Прокуратурой Мостовского района выявлены факты мошенничества при оформлении инвалидности

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Прокуратура Мостовского района провела проверку соблюдения пенсионного законодательства на территории района.

Установлено, что двоими жителями района оформлена инвалидность на основании документов о прохождении стационарного лечения в БУ «НИИ-ККБ №1».

В то же время, в ходе дополнительной проверки указанной медицинской документации выявлены факты несоответствия действительности содержащихся в них сведений, на основании чего решения о признании инвалидами граждан отменены.

Вместе с тем, согласно данным Управления Пенсионного Фонда России в Мостовском районе, гражданами с момента получения инвалидности и до даты отмены указанного решения получены денежные средства (страховая пенсия по инвалидности) на сумму более 100 тысяч рублей.

По данным фактам прокуратурой материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-mostovskogo-rayona-vyyavleny-fakty