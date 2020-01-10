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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию смартфонов

Эксперты ведомства считают, что разговор по мобильному не должен превышать 2-х минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на четверть часа.

Трубку сотового специалисты рекомендуют держать не вплотную к уху, а на некотором отдалении, чтобы снизить воздействие радиоволн на мозг, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты советуют перед звонком снимать очки с металлической оправой.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/1/10/health/11027-rospotrebnadzor_dal_rekomendatsii_po_ispolzovaniyu_smartfonov

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Категория: Новости / Здоровье

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