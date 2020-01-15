Старение не остановить, но можно затормозить. Есть два способа

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Тысячи генов связаны со старением организма. Теоретически, если на них воздействовать, то можно продлить жизнь. А пока ученые ведут исследования на этот счет, есть два проверенных и очень простых способа, чтобы сохранить молодость и здоровье.

Исследователи Медицинской школы Стенфордского университета нашли четыре типа старения организма. По их словам, если определить свой тип, то можно сосредоточиться на индивидуальных факторах риска, чтобы продлить молодость и укрепить здоровье.

По словам профессора Балтийского федерального университета имени Канта, научного сотрудника Федерального политехнического института Лозанны Константина Попадьина, секрет долгой жизни давно известен.

"В случае старения эксперименты на мышах, анализ популяционных данных человека, и многие другие анализы показывают, что один из секретов долгой и счастливой жизни крайне простой. Это активный образ жизни и ограничение в калориях. Анализ людей, которые жили долго, 100-110 лет, показывает, что они все социально и физически очень активны и ведут достаточно аскетичный образ жизни", – сказал биолог в интервью радио Sputnik.

Старение можно назвать "болезнью", у которой есть тысячи генетических причин. Одни исследователи изучают теломеры – концы хромосом, которые укорачиваются. Они могут объяснить 5% болезней, ассоциированных со старением. Другие ученые работают с митохондриальным геномом. Они объясняют другие 5% болезней. И таких "поломок", приводящих к старению, крайне много, пояснил Попадьин.

Свои гены мы получили от родителей, и это надо принять как данность. Кто-то стареет быстрее, кто-то – медленнее. Идеальных геномов не существует. Среда тоже оказывает большое влияние. Но здоровый образ жизни никто не отменял, в том числе умственную активность в любом возрасте.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/