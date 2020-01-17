Антибиотики в продуктах питания

/Здоровье/

В настоящее время антибиотики нашли широкое применение в животноводстве,? птицеводстве и при выращивании рыбы.

Антибиотиками лечат животных и птиц, как и людей, когда они заболевают. Антибиотики входят в состав так называемых «гормонов роста» для увеличения скорости выращивания скота или птицы.

При неправильном их использовании они могут попасть в молоко, мясо и яйца. Рыба и морепродукты – это категория продуктов, которые в прямом смысле просто купаются в антибиотиках при выращивании в искусственных условиях.?

В связи с тем, что группы применяемых антибиотиков у людей и животных в сельском хозяйстве одинаковы, остаточные количества антибиотиков в пищевых продуктах способствуют появлению устойчивых штаммов и у людей. Соответственно у людей, употребляющих такие продукты, развивается иммунитет к приему антибиотиков, и для получения ожидаемого эффекта при лечении требуются все более сильные препараты.

Учитывая возможный риск нанесения? вреда для здоровья человека, законодательством установлены нормативы содержания наиболее широко используемых антибиотиков в таких пищевых продуктах, как молоко и продукты переработки молока, мясо, в том числе мясо птицы, яйца и яйцепродукты: левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин, гризин, бацитрацин. Их содержание в пищевой продукции не допускается (в пределах, определенных соответствующими методиками), о чем важно знать потребителям.

Так, за 2019 год специалистами лаборатории выявлено превышение содержания антибиотиков в 43 пробах: молочная продукция – 19; мясная продукция – 17; мед – 7.

Как показали исследования наибольший процент выявления антибиотиков в молочной продукции. Исследования по выявлению антибиотиков в сырье животного происхождения и продуктах питания? проводятся на базе ФГБУ «Краснодарская МВЛ» методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС).

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»