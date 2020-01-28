А что такое "Первая семейная клиника"?

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«Первая семейная клиника» города Новороссийска: европейский сервис и искренняя забота о каждом пациенте.

«Первая семейная клиника» в городе Новороссийске – это масштабный медицинский холдинг, который объединяет в себе сразу три многофункциональных медицинских центра:

– «Дельфания» – занимается проведением медицинских осмотров, комиссиями, в том числе морскими, и выдачей всех видов медицинских справок,

– «Мать и дитя» – услуги в сфере акушерства, гинекологии и педиатрии,

– «Первая семейная клиника», головной офис – здесь пациентам в рамках амбулаторного лечения оказывают полный спектр медицинских услуг с использованием современного оборудования и передовых технологий.

На протяжении четырех лет жители Новороссийска получают качественную медицинскую помощь в стенах «Первой семейной клиники», а руководство холдинга стремится обеспечить клинику лучшим оснащением и высококвалифицированными специалистами. Огромные ресурсы для помощи пациентам.

Каждый пациент может почувствовать особый стиль работы всего коллектива «Первой семейной клиники».

Здесь вам постараются помочь, используя все необходимые ресурсы: УЗИ-аппараты экспертного класса, современное оборудование для проведения ЭКГ, аудиометрии, спирометрии, электроэнцефалографии и многих других видов обследований. Кроме того, в «Первой семейной клинике» сформировано целое отделение физиотерапии, где пациенты могут получить подробную консультацию у врача-физиотерапевта, а также пройти курс сеансов, направленных на решение конкретной проблемы. Кабинет оснащен аппаратами отечественного производства, которые помогают в лечении недугов в области гинекологии, неврологии, а также ЛОР-заболеваний.

Несомненно, сильная команда докторов – это душа медицинского центра. Генеральный директор «Первой семейной клиники» Юлия Борисовна Косякова собрала в клинике настоящую коллекцию специалистов. Сильнейших врачей индивидуально приглашали из разных уголков нашей страны (Нижний Новгород, Казань, Омск) и из стран ближнего зарубежья.

Здесь нет случайных людей: каждый специалист имеет за плечами медицинский университет, ординатуру, регулярные курсы повышения квалификации, участие в профессиональных семинарах и симпозиумах. Большинство врачей имеют статус врача высшей категории и кандидата медицинских наук.

Недавно в клинике открылось лабораторно-диагностическое отделение. Немногие медицинские центры города могут похвастаться собственной лабораторией с широким спектром услуг: от общего анализа крови и биохимии до мазков на цитологию и флору.

Причем результат будет готов в этот же день, а диагностику проведет опытный врач-лаборант, а не автоматизированная система. Так, получив рекомендации врача, пациент может сразу сдать анализы и получить результаты уже через полчаса.

Такой подход особенно важен в педиатрии. Врачи клиники не назначат ребенку антибиотик, не проведя предварительные лабораторные исследования.

Еще одна гордость «Первой семейной клиники» – отделение эндоскопии. Оно открылось в 2019 году.

Здесь проводят следующие виды обследований:

– гастроскопию (метод эндоскопического обследования желудка),

– колоноскопию (метод исследования толстого кишечника),

– цистоскопию (осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря),

– «офисную» гистероскопию (скрининговый метод исследования, который помогает выявить патологические очаги женской репродуктивной системы и не требует стационарного наблюдения).

Все виды исследования проводит опытный врач-эндоскопист Нежельский Вячеслав Викторович, который зарекомендовал себя в Новороссийске как один из лучших специалистов в данной области.

В «Первой семейной клинике» вы можете получить консультацию врача любой специализации.

Ваш визит к врачу будет комфортным: вас примут строго в назначенное время и уделят приему достаточное количество времени. Доктора клиники понимают, что каждый врач это еще и психолог, который должен успокоить пациента и мотивировать его на выздоровление.

Вы получите грамотную консультацию и назначения, доктор объяснит вам план лечения и обследования. В «Первой семейной клинике» стараются уберечь пациентов от очередей и лишних стрессов, вот почему все больше новороссийцев останавливают свой выбор именно на этом медицинском центре.

Кроме того, в «Первой семейной клинике» вы можете пройти медкомиссию и получить медицинскую справку любого типа: для школы, бассейна, для работы и спорта, для водолазов, для плавсостава и другие.

От рекомендаций – к делу. Здесь же, в клинике, вам готовы выполнить инъекции, капельницы и другие назначенные врачом процедуры. Вы можете быть уверены в качестве оказания медицинской помощи.

Полная конфиденциальность. Мало кому хочется афишировать вопросы своего здоровья, именно поэтому большое значение в клинике придают вопросам конфиденциальности. Особенно важно это при обращении к психологу или врачу-наркологу.

«Первая семейная клиника» гарантированно не передает информацию об обращениях пациентов третьим лицам.

В «Первой семейной клинике» можно не только лечиться, но и заниматься профилактикой многих заболеваний, заботиться о себе. Для этого обратитесь в спа-зону клиники.

Для вас – оздоровительный массаж, терапевтическая косметология (маски, пилинги, чистки, мезотерапия, биревитализация, плазмолифтинг), а также – йодобромные ванны, грязелечение, фито-бочка и многое другое.

Для того, чтобы заботиться о себе, необязательно уезжать в санаторий! Все необходимые услуги вы можете найти в «Первой семейной клинике».

Кроме того, для выполнения многих косметологических процедур обязательно наличие медицинской лицензии, а значит, обращаясь к специалистам клиники, вы можете быть спокойны за результат.

Акции для клиентов В «Первой семейной клинике» регулярно проводят выгодные акции. Они помогают пациентам получить больший спектр услуг в клинике. В настоящее время проходит акция «Женское здоровье». Ее участницы получают скидку 50% на комплексное обследование, в которое входят: УЗИ органов малого таза, взятие мазков и консультация акушера-гинеколога. Общая стоиомсть услуги составляет 2000 рублей.

Высокие требования к докторам, ответственность за каждого отдельного пациента, вежливое, а главное – заботливое отношение к людям, стремление к постоянному развитию и улучшению условий – вот основные векторы работы

всей команды «Первой семейной клиники». Будьте здоровы, а если нужна помощь – здесь вам всегда готовы ее оказать!

Инфографика (картинкой): Спектр услуг «Первой семейной клиники»:

· Собственная лаборатория

· Рентген

· УЗИ

· Эндоскопия

· Дневной стационар

· Вызов врача на дом

· Тест на ДНК

· Медкомиссии и медсправки всех видов

· Прием узких специалистов

· Лечение зависимостей, неврозов и пр.

· Лечебный массаж и остеопатия

· Косметология

Первая семейная клиника: г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 14а (ЖК «Лазурный берег»)

Тел.: 8 (8617) 795-900, 8 (988) 770-10-05

Сайт: перваясемейная.рф