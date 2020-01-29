Чем опасен для человека бруцеллез?

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Бруцеллез - болезнь бактериальной природы. От животных, больных бруцеллезом, могут заражаться люди, для которых наиболее опасен возбудитель бруцеллеза овец и коз.

Как передается возбудитель от животного к человеку?

В животноводческих и личных подсобных хозяйствах заражение может произойти в процессе ухода, осмотра, доения, стрижки, оказания помощи при отеле, разделке туш. Наибольшую опасность представляют молоко и молочные продукты не прошедшие термическую обработку (овечья брынза, сливки, кумыс, сметана и др.). Мясо животных в этом отношении менее опасно, если оно не употребляется в пищу в сыром и полусыром виде.

Чем опасен бруцеллез для человека?

На раннем этапе бруцеллез у человека, симптомы которого очень схожи с гриппом или другими вирусными инфекциями, очень сложно диагностировать. Болезнь затрагивает практически все органы, причиной смерти становится редко, однако нередко заканчивается инвалидностью на всю жизнь, а во время беременности может привести к мертворождению или преждевременным родам.

Какие нужно соблюдать меры профилактики

Владельцы животных обязаны (при наличии или приобретении животных) провести их регистрацию в ветеринарном учреждении, получить регистрационный номер в форме бирки и следить за его сохранностью, предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходимые сведения о приобретенных животных и создавать условия для проведения их осмотра, исследований и обработок.

Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции необходимо проводить только с ведома разрешения ветеринарной службы!

Необходимо своевременно информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания с подозрением на бруцеллез (аборты, рождение нежизнеспособного молодняка), а также проводить в аккредитованной специализированной лаборатории плановые серологические исследования, которые являются основным методом выявления больных и подозрительных по заболеванию животных.

Специалисты ФГБУ «Краснодарская МВЛ» на высоком профессиональном уровне проведут лабораторную диагностику бруцеллеза животных с использованием серологических методов.

Помните! Для предупреждения заболевания бруцеллезом населению необходимо избегать приобретения продуктов в несанкционированных местах торговли; не допускать употребления сырого молока; при приготовлении мяса готовить его небольшими кусками с проведением термической обработки не менее одного часа.

Строгое соблюдение этих несложных мероприятий имеет решающее значение для предупреждения возникновения новых очагов бруцеллеза среди животных, и тем самым позволит защитить Вас и Ваших детей от такого опасного заболевания, как бруцеллез!

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»