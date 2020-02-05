Давайте вместе поможем!

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Вообще-то, дети с таким диагнозом, как у Кирюши, не ходят, не стоят и не ползают. У нашего героя прогноз был аналогичным. Но смелые родители Кирилла игнорировали прогнозы и занялись всеми видами реабилитации, какие оказались для них доступными. И случилось невозможное! Мальчик начал двигаться! Он отлично ползает, ездит во дворе на велосипеде, ходит с поддержкой в ортезах. Родители уверены, что через год их Кирилл пойдет, как все дети в первый класс. И нам очень этого хочется! Уверены, еще несколько курсов терапии в Таганрогском медицинском центре помогут мальчику закрепить успехи.

Кирилл Морозов, 6 лет, у него Spina bifida – врожденный порок развития спинного мозга. Требуется лечение, стоимость которого 131 520 руб.

"Кирилл – желанный ребенок. Он умный, добрый мальчик. Больше всего на свете любит конструкторы лего. Глядя на него, трудно предположить, что наш малыш перенес четыре сложнейшие операции. Порок развития позвоночника врачи увидели еще до рождения. Не все позвонки срослись, образовалась грыжа спинного мозга. Чтобы не допустить ее повреждения и инфицирования, Кирилла прооперировали на второй день жизни – грыжу иссекли и поставили шунт, чтобы нормализовать отток жидкости из головного мозга. Гидроцефалия – сопутствующий порок болезни. Но через год шунт пришлось переустановить, возникла дисфункция. У сына потеряна чувствительность в стопах ног, возникли урологические проблемы. Врачи предлагали отказаться от ребенка, но мы семья, это наш сын, и мы будем идти до конца! Активная реабилитация с первого месяца жизни принесла явные результаты: сын шустро ползает, стоит с опорой и пробует ходить в ортезах, держась за руки взрослого. Заметный положительный сдвиг произошел после курса лечения в медицинском центре Таганрога. Деньги нам помог собрать один благотворительный фонд. Хотим верить, что сын пойдет в школу, как все дети. Сейчас Кирилл с педагогом изучает счет, азбуку, пишет первые слова. Но лечение надо продолжать. Только оплатить нам его не по силам: зарплата мужа небольшая, я в декретном отпуске с маленькой дочкой. Помогите нам, пожалуйста!" - рассказала Алена Морозова, ст. Выселки.

Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог) уточнила: "Кирилл родился с врожденной патологией пояснично-крестцового отдела позвоночника и центральной нервной системы. На вторые сутки после рождения выполнено срочное оперативное лечение. У ребенка отмечается парез нижних конечностей, он не может самостоятельно ходить. Передвигается на инвалидной коляске. В результате длительной реабилитации видна положительная динамика, в виде укрепления мышц спины, мышц брюшного пресса, мышц нижних конечностей. Кирилл научился ползать на четвереньках, вставать на высокие колени, стоять у опоры и делать первые шаги в аппаратах на нижние конечности. Дальнейшей задачей реабилитации - научить ребенка ходить самостоятельно".

Как помочь Кириллу?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/100

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Кирилл Морозов)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Кирилла Морозова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Кирилла Морозова

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Кирилл Морозов);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд