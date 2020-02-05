Геленджикские врачи, получившие служебное жильё, обустраиваются на новом месте

/Здоровье/

В квартирах сделан полный ремонт, проведены все коммуникации, установлены кухни и санузлы.

Врач педиатр инфекционного отделения городской больницы Геленджика Раиса Шувалова, окончившая Ставропольскую Медицинскую Академию, сразу влюбилась в наш город и счастлива, что ей выделили тут квартиру, да ещё такую. Раиса с удовольствием рассказывает, как планирует обустраивать её, где поставит диван и другую мебель. С мечтательным выражением любуется видом на море из окна и до конца не верит, что ей так повезло.

А в соседнем подъезде устраивает быт хирург Никита Пальцев, который вместе с женой приехал работать из Севастополя. Молодые люди из Крыма даже цветы с собой привезли и уже примеряют, куда их лучше поставить.

В 2019 году глава муниципалитета Алексей Богодистов вручил 8 сертификатов на квартиры привлечённым из других городов, узкоспециализированым, молодым, перспективным врачам. Служебное жильё, не просто готово для проживания, оно ещё и находится в шаговой доступности от городской больницы, что очень удобно.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик