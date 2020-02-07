В подразделениях ЮВО в Абхазии проведен комплекс мероприятий по профилактике заболеваний среди военнослужащих

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Военнослужащие медицинского подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии провели комплекс мероприятий по профилактике сезонных заболеваний среди военнослужащих.

В частности, в соединении подготовлены к развертыванию нештатные изоляторы, определен порядок сквозного проветривания жилых и служебных помещений. В подразделениях установлены ионизаторы, которые очищают и дезодорируют воздух.

Проведена витаминизация и профилактический прием всем личным составом современных противовирусных препаратов. Для улучшения иммунитета военнослужащих в столовой на приемах пищи выдаются чеснок и лук.

Кроме того, медицинскими работниками провакцинированы от гриппа, вирусного гепатита А и ветряной оспы более 200 новобранцев, прибывших в соединение в конце прошлого года в рамках призыва «Осень-2019».

С целью недопущения распространения болезней ежедневно на утренних осмотрах и вечерних построениях в казармах проводятся мероприятия по выявлению заболевших, в том числе измерение температуры тела.

При подготовке к профилактическим мероприятиям медиками базы ЮВО были получены более 5 тысяч различных противовирусных и иммунологических препаратов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа