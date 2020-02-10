Медицинский отряд спецназа на Кубани получил партию новейших автоперевязочных модулей

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Медицинский отряд соединения специального назначения Южного военного округа на Кубани получил на оснащение партию из четырех автоперевязочных модулей (АП-3).

Автоперевязочная АП-3 представляет собой контейнер переменного объема на базовом автомобильном шасси с пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием.

Новый медицинский комплекс предназначен для обеспечения приближения сил и средств медицинской службы к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий.

Личный состав АП-3 обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до семи раненым в час. Запас медицинского имущества и материалов обеспечивает продолжительность работы не менее суток в автономном режиме.

В ближайшее время новые комплексы будут опробованы в ходе тактико-специального учения групп спецназа ЮВО на Кубани.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа