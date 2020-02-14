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27 февраля Южное таможенное управление проведет акцию «На что жалуетесь?»

27 февраля 2020 года с 09:00 до 19:00 Южным таможенным управлением по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая д. 21/2 будет проводиться акция «На что жалуетесь?»

Ее цель разъяснить права участников внешнеэкономической деятельности по вопросам механизма получения информации о причинах принятого решения, совершённого действия (бездействия), предусмотренного статьёй 265 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», возможности обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов, порядка рассмотрения таких жалоб, а также оказания практической помощи в составлении текста жалобы.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления

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Категория: Новости / Здоровье

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