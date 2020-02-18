Врач рассказал, чем опасна привычка хрустеть пальцами

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Привычка хрустеть пальцами или шеей может отправить ваши суставы на "досрочную пенсию". В чем причина вредной привычки и как от нее избавиться, объяснил радио Sputnik травматолог-ортопед Константин Терновой.

Хруст пальцев ? это не просто малоприятный звук. Любители "похрустеть" наносят вред собственному здоровью, объяснил радио Sputnik травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой. "Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания "щелкнуть". Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти", – сказал Константин Терновой. Это вредная привычка во всех смыслах. "Многократное щелканье суставами рук и шеи приводит к нестабильности. От такого суставы разбалтываются. Разболтанность суставов приводит к более быстрому износу и артрозу. Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет", – предупредил Константин Терновой. Медик разъяснил, что избавиться от вредной привычки поможет массаж: профессионал легко снимет мышечное напряжение и, соответственно, желание "хрустнуть". Если же речь идет не о мышечном напряжении, а о вредной привычке, то стоит обратиться к психиатру за помощью в лечении двигательного невроза.

Источник: МИА «Россия сегодня»