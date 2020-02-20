На Северно Кавказе специалисты медицинской службы выявили сильнейший отряд

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В Ставропольском крае завершился отборочный этап конкурса военных медиков 49 армии Южного военного округа «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских Международных игр «АрМИ-2020».

В состязаниях в составе мужских и женских команд приняли участие более 200 военнослужащих из соединений, дислоцированных в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Абхазии.

В ходе соревнований военные медицинские отряды продемонстрировали навыки меткой стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождения медицинской гусеничной техники на базе МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный), преодоления единой общевойсковой полосы препятствий, эвакуации раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.

В командном первенстве был добавлен новый элемент – преодоление водной преграды с наведением навесной переправы. Наиболее подготовленными к данному состязанию оказались военнослужащие ЮВО из Ставропольского края.

По результатам проведенных соревнований команда из мотострелкового соединения, дислоцированного в Ставропольском крае, была признана сильнейшей как среди мужских, так и среди женских команд.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа