Он также сообщил, что смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране — 0,55%.

Также посол сообщил, что "по всей территории Китая, за исключением провинции Хубэй, уже более 10 дней как не фиксируются новые случаи инфекции".

"И в Ухане количество инфекции уменьшается", — добавил он.

"На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписаны из госпиталей", — сказал посол.

Провинция Хубей стала эпицентром эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-2019.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75,465 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,236 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.