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Геленджикских ветеранов будут лечить с комфортом

На территории курорта сейчас проживают 57 ветеранов Великой Отечественной войны.
В силу возраста наши ветераны, которым сейчас уже за 95 лет, часто обращаются за медицинской помощью.
Глава Геленджика дал поручение в городской больнице для этой категории граждан создать самые комфортные условия. Ремонтные работы начались несколько дней назад и идут полным ходом.
Палаты для ветеранов оборудуют отдельными санузлами, новой сантехникой, сплит-системами и отоплением. Кроме того, в палатах установят удобные кровати с электроприводом. Потребуется несколько недель для завершения ремонтных работ и установки оборудования, необходимого для комфортного пребывания в больнице.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Здоровье

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