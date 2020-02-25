Геленджикских ветеранов будут лечить с комфортом

/Здоровье/

На территории курорта сейчас проживают 57 ветеранов Великой Отечественной войны.

В силу возраста наши ветераны, которым сейчас уже за 95 лет, часто обращаются за медицинской помощью.

Глава Геленджика дал поручение в городской больнице для этой категории граждан создать самые комфортные условия. Ремонтные работы начались несколько дней назад и идут полным ходом.

Палаты для ветеранов оборудуют отдельными санузлами, новой сантехникой, сплит-системами и отоплением. Кроме того, в палатах установят удобные кровати с электроприводом. Потребуется несколько недель для завершения ремонтных работ и установки оборудования, необходимого для комфортного пребывания в больнице.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик